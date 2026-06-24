Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱国际原子能机构人员重返伊朗核查？ 德黑兰否认

即时国际
更新时间：10:05 2026-06-24 HKT
发布时间：10:05 2026-06-24 HKT

美伊两国在瑞士展开谈判后，双方高层就落实停火谅解备忘录的具体条款各执一词。其中，美国副总统万斯（Vance）与总统特朗普（Donald Trump）相继宣称伊朗已同意接受最高级别的核查，惟说法遭到伊朗官方否认。

相关新闻：伊朗局势 | 特朗普：伊朗若不遵守协议 将采取必要行动

万斯于本月22日在瑞士布尔根斯托克（Bürgenstock）的新闻发布会上表示，伊朗已同意邀请国际原子能机构（IAEA）人员返回伊朗，对其核计划进行核查，形容「实现伊朗永久无核化或终止其核武计划的第一步」。

特朗普随后于23日在社交平台上进一步证实此说法，强调伊朗已完全同意在未来长期接受最高级别的涉核检查，并扬言「若伊朗不同意此条件，谈判将无法继续」。特朗普表示，基于伊朗在核问题上的让步，他已同意保持霍尔木兹海峡开放，并全面终止海上封锁。此外，他提到美国即将解冻的伊朗海外资产，将被规定专门用于向美国购买食品、农产品及医疗物资。

相关新闻：伊朗局势｜美伊会谈结束 伊方：达成5要点包括霍尔木兹海峡设热线

然而，美方的上述说法随即遭到伊朗方面的全面否认。

伊朗外交部发言人埃斯梅尔·巴加伊（Esmaeil Bagaei）于23日的记者会上明确表示，伊朗目前并无安排国际原子能机构核查人员进入该国受损核设施的计划。他解释，现时国际上并不存在针对此类受损设施进行核查的既定规程或机制，伊朗将仅继续依照《不扩散核武器条约》（NPT）执行现有的常规程序。

美国《华盛顿邮报》分析指出，作为《不扩散核武器条约》缔约国，伊朗此前一直接受常规核查。尽管自美国于2018年单方面退出《伊核协议》后，伊朗限制了部分核设施的准入权，但至今仍保留了常规的核查通道。

最Hit
00:36
中环内地男女出示假文件 要求转账港币500亿 银行报警拉人
突发
15小时前
煤气8月起加价4.4%！4类人享煤气费半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
01:14
煤气费8月起加4.4%！4类人可享半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
生活百科
2026-06-22 19:35 HKT
公屋新闸难倒长者 房署承诺派员上门调校 住户曾「地拖棍」改装自救｜Juicy叮
公屋新闸难倒长者 房署承诺派员上门调校 住户曾「地拖棍」改装自救｜Juicy叮
时事热话
12小时前
星岛申诉王｜港女遇渣男 「结婚情骗」痛失300万 惨变人肉提款机 无钱救癌父终病逝
03:49
星岛申诉王｜港女遇渣男 「结婚情骗」痛失300万 惨变人肉提款机 无钱救癌父终病逝
申诉热话
2小时前
星岛申诉王｜港女旺角餐厅遇硬闯半裸走光 恶男拒道歉反发难图「郁手」
申诉热话
15小时前
郑嘉颖传「小器」老婆换人「影婚照」拉黑玩梗网民 陈凯琳35岁生日爆公关灾难急发文拆弹
郑嘉颖传「小器」老婆换人「影婚照」拉黑玩梗网民 陈凯琳35岁生日爆公关灾难急发文拆弹
影视圈
12小时前
世界杯2026｜C朗吐乌气高呼「我回来了」 马帅：球队首战失利后成长
世界杯2026｜C朗吐乌气高呼「我回来了」 马帅：球队首战失利后成长
足球世界
27分钟前
商场「雨伞除水器」被嘲终极废物？网民：「当觉得自己很没用，看看这东西！」有人目击超呕心用途...｜Juicy叮
商场「雨伞除水器」被嘲终极废物？网民：「当觉得自己很没用，看看这东西！」有人目击超呕心用途...｜Juicy叮
时事热话
17小时前
捐出剩余药物即赚易赏钱积分！屈臣氏全港药余回收计划7月升级 全港逾75个回收点收集食剩/过期药
捐出剩余药物即赚易赏钱积分！屈臣氏全港药余回收计划7月升级 全港逾75个回收点收集食剩/过期药
生活百科
16小时前
抽湿机水箱倒水=冇清洁！随时滋生细菌兼发霉 电器行教3招清洗 留意1点免水箱变形
抽湿机水箱倒水=冇清洁！随时滋生细菌兼发霉 电器行教3招清洗 留意1点免水箱变形
生活百科
19小时前