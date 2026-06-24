伊朗局势︱国际原子能机构人员重返伊朗核查？ 德黑兰否认

美伊两国在瑞士展开谈判后，双方高层就落实停火谅解备忘录的具体条款各执一词。其中，美国副总统万斯（Vance）与总统特朗普（Donald Trump）相继宣称伊朗已同意接受最高级别的核查，惟说法遭到伊朗官方否认。

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万斯于本月22日在瑞士布尔根斯托克（Bürgenstock）的新闻发布会上表示，伊朗已同意邀请国际原子能机构（IAEA）人员返回伊朗，对其核计划进行核查，形容「实现伊朗永久无核化或终止其核武计划的第一步」。



特朗普随后于23日在社交平台上进一步证实此说法，强调伊朗已完全同意在未来长期接受最高级别的涉核检查，并扬言「若伊朗不同意此条件，谈判将无法继续」。特朗普表示，基于伊朗在核问题上的让步，他已同意保持霍尔木兹海峡开放，并全面终止海上封锁。此外，他提到美国即将解冻的伊朗海外资产，将被规定专门用于向美国购买食品、农产品及医疗物资。

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然而，美方的上述说法随即遭到伊朗方面的全面否认。



伊朗外交部发言人埃斯梅尔·巴加伊（Esmaeil Bagaei）于23日的记者会上明确表示，伊朗目前并无安排国际原子能机构核查人员进入该国受损核设施的计划。他解释，现时国际上并不存在针对此类受损设施进行核查的既定规程或机制，伊朗将仅继续依照《不扩散核武器条约》（NPT）执行现有的常规程序。

美国《华盛顿邮报》分析指出，作为《不扩散核武器条约》缔约国，伊朗此前一直接受常规核查。尽管自美国于2018年单方面退出《伊核协议》后，伊朗限制了部分核设施的准入权，但至今仍保留了常规的核查通道。