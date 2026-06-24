施纪贤辞职︱学者：「准英相」贝安德为沟通高手

英国首相施纪贤周一宣布将会辞职，在党内人气高企的前大曼彻斯特市长贝安德（Andy Burnham）有望接替。曼彻斯特大学政治学教授福特表示，贝安德执政期间，大曼彻斯特的地方经济蓬勃发展，藉加强对市区公共巴士系统的控制与监管，过程中赢得与运输公司的角力，充分展现政治手腕。

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福特说：「相信我，如果当时市长是施纪贤，事情会变得很技术官僚或很僵化，但贝安德却弄成宛如大卫对抗巨人歌利亚的史诗战役。他最大优势在于是个很会沟通的人，也是出色的叙事高手，擅长让选民感受到他是甚么样的人、代表谁以及想做甚么。」

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《华盛顿邮报》指出，关于贝安德，外界其实还很陌生。他的政绩几乎完全集中于像交通、住房和经济发展等地方事务，几无外交政策阐述，也鲜少关注军事或国家安全议题，治理城市与治理国家是不同的层级。