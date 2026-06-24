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民调：逾半数澳洲人 认为对华关系比对美重要

即时国际
更新时间：08:46 2026-06-24 HKT
发布时间：08:46 2026-06-24 HKT

澳洲智库洛伊研究所（Lowy Institute）周一发布年度民调显示，首次有逾半数澳洲人认为，对华关系比对美关系更重要。

民调显示，51%的受访者认为对华关系比对美关系更重要，较2025年增加8个百分点，是该民调首次出现逾半数澳洲人抱持此观点。尽管仍有73%的澳洲人认同美澳同盟攸关国家安全，但该数字较去年下跌7个百分点，较前年更跌10个百分点。同时，仅31%人相信美国会在国际上采取负责任行动，创历史新低。而表示「不太相信」或「完全不相信」美国会负责任行动的受访者比例则高达68%，较2022年的35%大幅飙升。

此外，高达78%的澳洲民众对美国总统特朗普在国际事务中采取正确行动表示「信心不足」或「完全没有信心」。针对特朗普政府的具体政策，86%的受访者反对其利用关税向各国施压，更有91%的人不赞成其逼使丹麦出售或移交格陵兰岛。是次民调共访问2013名成年人，于3月2日至15日进行，正值美以攻击伊朗导致全球油价暴涨之际。

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