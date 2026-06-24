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全球变暖成异常气象「放大器」

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更新时间：08:41 2026-06-24 HKT
发布时间：08:41 2026-06-24 HKT

欧洲异常高温由「高空急流」减弱与「热穹」效应结合引发，全球变暖则成为了复合型异常气象现象的「放大器」。

比利时专家彼得斯解释，通常控制大西洋天气的「亚速尔高压」此次异常向欧洲内陆延伸，原因在于受气候变化影响，夏季两极与赤道之间的温差缩小，导致高空急流速度减慢，「亚速尔高压」剧烈向北弯曲。这就使得大西洋的凉爽低压系统被挡在欧洲之外。比利时皇家气象学家德赫瑙说，在持续的高压控制下，「热穹」随之出现。

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欧洲异常高温由「高空急流」减弱与「热穹」效应结合引发。路透社
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欧洲异常高温由「高空急流」减弱与「热穹」效应结合引发。路透社
欧洲异常高温由「高空急流」减弱与「热穹」效应结合引发。路透社
欧洲异常高温由「高空急流」减弱与「热穹」效应结合引发。路透社
欧洲异常高温由「高空急流」减弱与「热穹」效应结合引发。路透社
欧洲异常高温由「高空急流」减弱与「热穹」效应结合引发。路透社
欧洲异常高温由「高空急流」减弱与「热穹」效应结合引发。路透社

这个强大的高压区就像「一个巨大的锅盖」，把被加热的空气困住并向地面压缩；它不仅阻碍了云层的形成，让更多太阳辐射直达地表，还将试图上升的暖空气重新压回地面，形成一个封闭且难以打破的极端高温恶性循环。

在这场打破常规的复合型气象现象中，全球变暖扮演了关键的「放大器」角色。

英国牛津大学研究人员吉内斯塔说，虽然高气压系统本身并非由全球气候变化直接创造，但气候变化抬高了天气系统运行的「背景温度」，使这轮热浪更加极端。

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