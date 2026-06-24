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德国铁路大瘫痪  因系统故障全国列车停驶

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更新时间：07:53 2026-06-24 HKT
发布时间：07:53 2026-06-24 HKT

德国国家铁路（Deutsche Bahn）周二晚发生全国性的大规模系统故障，其核心的「GSM-R」数码铁路无线电通讯系统突然全面失效，直接导致全德境内的所有列车调度与安全通讯陷于瘫痪。为了保障行车安全，德铁下令全线叫停所有正在运行的区域与长途列车，包括城际特快列车（ICE）、区域快车（RE）、区域列车（RB）以及城市快铁（S-Bahn）等，全部被强制滞留在全国各个大小车站内，现场大排长龙，数以万计的本地与国际旅客在车站滞留，怨声载道。

根据德国媒体报道，这次引发全德铁路网络大地震的元凶，证实是负责列车与调度中心之间极其关键的GSM-R数码无线电通讯系统出现严重技术故障。

虽然德铁的工程人员及技术专家在事发后已火速锁定无线电系统的故障核心，们目前正在全力抢修中，未知何时能恢复正常列车服务。此外，由于大批列车在早前被长时间扣留，导致整体的车务调动与人手分配出现极其严重的「多米诺骨牌式」混乱，即使通讯系统能初步恢复运作，全德各地的铁路枢纽目前仍正面临海啸般的班次取消与无限期延误潮，铁路网完全崩溃。

针对这场突如其来的事故，德铁呼吁目前身处当地或正准备乘搭铁路通勤的旅客，必须实施以下应变措施，包括在出发前往火车站之前，旅客应立刻使用德铁的官方网页或下载官方手机应用程式，即时查阅并确认自己所属路线及特定列车的最新营运状态，避免盲目在月台干等。

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