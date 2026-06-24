印度28岁少妇遭五男轮奸 警员懒理引爆民愤 警局负责人遭停职

印度再度爆发令人发指的性侵事件，案件更因执法机关与医疗机构的极度冷漠，在当地掀起民愤。北部比哈尔邦（Bihar）一名育有4名子女的28岁少妇，本月在自家住所内遭5名歹徒闯入绑缚并集体轮奸。期间恶狼手段凶残，不仅用刀割伤少妇胸部，更将异物强行插入其下体。更引发民众震怒的是，受害者事后处于昏迷状态，警局竟然公然拒绝立案，私家诊所亦将其拒之门外，导致受害者受尽二次伤害。目前案件已惊动高层，其中两名疑犯被捕，而当日涉嫌疏忽及冷漠对待受害者的警局负责人已被勒令停职。

住所外上厕所遭强行掳入屋 丈夫误将呻吟声当流浪猫叫

根据《英国广播公司》（BBC）引述法庭文件报道，这宗骇人案件发生于比哈尔邦贝古萨赖（Begusarai）的一个偏远村落。28岁的受害少妇索玛（Sima，化名）向媒体忆述，本月11日晚上，她如常走到住所外的厕所解手，岂料黑暗中突然有5名男子伸出魔爪，将其强行掳走并闯入屋内。

索玛表示，这群恶狼进屋后随即脱光她的衣服、堵住其嘴巴并将双手反绑。当她试图反抗时，歹徒竟挥刀割伤她的胸部，随后对她实施集体轮奸。案发时，索玛的丈夫正在外头，最初听到屋内传出微弱的呻吟声，还以为只是流浪猫发出的叫声，未有理会，其后才起疑试图查看，赫然发现大门竟被人从外面反锁。他大感不妙高呼邻居帮忙强行开锁，当屋门被打开的一刹那，街坊邻里目睹索玛一丝不挂、满身鲜血的惨状，无不痛心。

昏迷送警局竟遭驱赶 院方延误救治下体赫然掉出空弹壳

最令人齿冷的是，索玛在案发当晚几乎得不到任何来自警方或医疗机构的官方协助。事发后，心急如焚的丈夫抱着陷入昏迷的妻子走到当地警局报案，不料当值警员竟然拒绝立案，更直接打发他们离开，仅口头建议先带妻子求医。丈夫随后抱着妻子转往附近一间私家诊所，却再度遭到拒之门外。几经波折，索玛才被送往一间政府社区卫生中心进行初步急救，之后再转送至地区医院。

索玛在翌日（12日）苏醒恢复意识后，随即向丈夫及主诊医生哭诉遭遇轮奸的悲惨经过。然而，外科医生库马尔（Kumar）却向媒体给出另一说法，声称索玛当日仅因剧烈腹痛入院，院方直到13日才得知其曾遭集体性侵，随即为她安排相关妇科检查，并在情况稍微稳定后让其出院。

到了14日，索玛因再度陷入昏迷而二度入院，一天后又再出院。直到本月18日早上，村内一名助产士眼见索玛不停晕倒，且频频抱怨腹部呈现剧烈撕裂痛楚，于是替她进行详细检查。孰料，这名助产士发现索玛体内藏有硬物，不久后，一枚冰冷的子弹壳竟然直接从索玛的阴道内掉落，揭发暴徒曾在性侵期间将子弹等军火异物强行塞入其体内。

全案手法激似德里巴士案引爆民愤

丈夫见状大惊，立刻带着该枚子弹壳陪同妻子重返医院。外科医生库马尔随后证实，该异物确实为一枚空弹壳。医疗团队随即为索玛展开紧急重新检查，并由医生动手术从其下体内取出了其他残留的异物。院方透露，受害者目前伤势初步稳定，正在康复当中。

这宗集体轮奸案的残忍手法，随即让印度舆论界联想起2012年震惊全球的「德里巴士集体轮奸致死案」，两者手段同样令人发指，瞬间引爆全国民愤，各地民众纷纷痛斥当地执法与医疗体系的严重腐败与失职。面对全国沸腾的怒火，比哈尔邦警方随即采取行动，宣布5名犯人中已有2名嫌疑犯被捕归案，军警正全力搜捕其余在逃同党。

同时，警方高层正式确认，当日涉事警局的负责人，已因对受害者表现出「疏忽及冷漠」的官僚态度，已被即时勒令停职。