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世界杯2026｜约旦首都球迷狂热爆踩踏事故 酿1死8伤

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更新时间：06:07 2026-06-24 HKT
发布时间：06:07 2026-06-24 HKT

周二（23日），约旦首都安曼市中心广场涌入数千名狂热球迷，透过户外巨型屏幕观看约旦对战阿尔及利亚的世界杯关键赛事，不料现场因人数过多陷入极度挤拥，群众在激动情绪下发生剧烈推撞，引爆人踩人惨剧，最终造成一人伤重死亡，八人受伤。

历史性杀入决赛周  数千人市中心广场集体狂热

根据约旦官方通讯社（Jordan News Agency）引述该国公共安全局发表的最新灾情声明，踩踏意外发生于首都安曼市中心的著名地标哈希姆广场（Hashemite Square ）。

踩踏意外发生于首都安曼市中心的著名地标哈希姆广场。路透社
踩踏意外发生于首都安曼市中心的著名地标哈希姆广场。路透社
事发前，数以千计的市民携老带幼涌入广场观赛。路透社
事发前，数以千计的市民携老带幼涌入广场观赛。路透社
观赛现场被狂热球迷挤得水泄不通。路透社
观赛现场被狂热球迷挤得水泄不通。路透社

由于今年是约旦国家足球队有史以来首次成功晋级世界杯决赛周，大批压抑已久的球迷倾巢而出，首都各处都聚集了密密麻麻的观战人潮。事发前，数以千计的市民携老带幼涌入该广场，将架设了巨型屏幕的现场挤得水泄不通，人人挥舞国旗、情绪极其高涨，为历史性的赛事呐喊助威。

然而，随着赛事陷入白热化，约旦队最终以一比二憾负阿尔及利亚，惨遭淘汰出局。现场人群的情绪开始出现剧烈波动。

公共安全局指出，在赛事完结前后，会场内出现了极其严重的人流挤拥，在极度狭窄的空间内，大批人群突然发生不可控制的集体大规模涌动与推撞，瞬间引发骨牌效应挤压与踩踏。现场顿时惨叫声四起，大批身材矮小的球迷与年轻人被当场推倒并被狠踩，场面完全失控。

当地紧急救援小组派出多辆救护车赶赴现场，从混乱的人海中救出九名伤者，并送往附近急症室抢救。其中一名遭遇严重胸腹挤压窒息的受伤球迷，在送抵医院后不久便因伤势过重，宣告不治身亡。

至于其余八名被送医的伤者，经初步诊断分别遭受了轻度至中度的不同程度创伤，目前伤势稳定，正在留院接受进一步观察与治疗。
 

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