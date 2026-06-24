伊朗局势｜美参议院通过决议叫停对伊军事行动 4共和党人倒戈 白宫驳斥违宪

由共和党把持的多数派美国参议院，于周二（23日）以微弱优势表决通过了决议，勒令解除并叫停美军对伊朗的任何军事行动。由于众议院早于本月初已高票通过相关并行决议，这意味著美国国会已正式对白宫发出强烈的政治紧箍咒。

两票之差险胜通过决议 四名共和党议员关键倒戈

这场自今年2月28日爆发的对伊冲突，因旷日持久且极具争议，已在美国社会与国会内部积聚了极大的反战焦虑，甚至逼使部分特朗普阵营的共和党议员倒戈。然而，由于总统特朗普内阁目前正与德黑兰政府在瑞士进行关键的和谈谈判，这项决议究竟会对前线战事与和平进程带来多大冲击，目前仍存在极大的变数。

白宫发表声明，炮轰该决议「违反美国宪法」，暗示将拒绝执行，令这场府院之争恐沦为一场政治泥浆摔角。

美参议院通过决议，限制总统发动战争的权力。路透社

这场备受瞩目的表决在参议院引发激烈对垒。在周二的最终投票中，参议院最终以50票赞成、48票反对的两票之差，惊险通过了这项旨在限制总统战争权力的决议案。

表决结果基本上暴露出美国两党的阵营撕裂，但最令外界关注的是，有四名共和党籍参议员倒戈，与几乎全体民主党议员（仅一人未有投赞成票）联手投下赞成票，给予白宫沉重一击；另外则有两名共和党议员未有参与投票。华府政坛分析指出，这几张关键的共和党倒戈票，反映出即便是特朗普的党内核心盟友，也对这场自2月28日点燃至今、支持度日益低迷的对伊冲突深感忧虑与厌倦。

这项决议针对特朗普的军事指挥权，明确指示并勒令总统必须立即将美国武装部队，自所有针对或涉及伊朗的敌对军事行动中全数撤离。然而，这项看似强硬的「撤军令」，在现实操作中却可能只是一只「无牙老虎」。

根据美国1973年通过的《战争权力法案》（War Powers Act），此类由参众两院共同通过的「并行决议」（concurrent resolution），具备特殊的立法地位，其程序上并不需要递交给白宫由总统特朗普亲自签署发布。然而，这一点亦成为了白宫反击的法律漏洞。白宫法律团队随即发表声明，坚称该项立法本质上不符合美国宪法框架，因此对行政分支及五角大楼「完全不具备任何法律约束力」，强烈暗示总统将继续行使三军总司令的权力，不会理会国会的政治施压。

法律专家指宪政风暴恐闹上法庭 执政内阁料全面无视撤军令

这场美国最高权力核心的对撞，随即引发全美法律界的高度关注。法律学者普遍指出，这宗涉及国会立法权与总统行政权边界的争议，属于美国宪法长期以来悬而未决的灰色地带，最终极有可能被迫闹上联邦最高法院寻求司法裁判。

美国著名智库布鲁金斯学会（Brookings Institution）高级研究员、权威法律刊物《Lawfare》高级编辑安德森（Scott Anderson）说：「从目前的政治现实来看，行政分支（白宫）极有可能会以违宪为由，直接对这项决议采取『全面无视』的态度。」安德森更补充指，在目前的法律框架下，究竟谁能代表国会作为合法的诉讼原告、挺身而出入禀法院去强制执行这项决议，在司法程序上依然存在巨大的争议与不确定性。