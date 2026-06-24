华盛顿3岁男童遭公园石碑压死 护士母执勤睹亲儿送院崩溃 

美国发生一宗令人心碎的公园夺命事故。一名年仅三岁的男童，日前与父亲及五岁姊姊前往华盛顿州一座立公园玩耍时，公园内一块沉重的大型石碑突然倒塌，当场将男童压在底下。更催泪的是，男童任职公立医院护士的母亲当时正在急症室当值，惊见救护车送来的垂危伤者竟然是自己的亲生儿子，当场目睹同袍抢救儿子无效，精神彻底崩溃。男童父母日前已正式入禀法院，控告负责该涉事石碑设计、制造和安装等多间承办公司，斥石碑结构「头重脚轻」且毫不稳固，根本不应安装在儿童出入的公共场所，就事故向涉案公司提出巨额索偿。

愚人节天伦乐瞬变生死离别 父亲姊姊睹惨剧欲救无从

根据法庭文件及当地传媒报道，这宗悲剧发生于今年4月1日。当日下午，3岁的男童奥特加（Kaleb Ortega）与父亲以及5岁的姊姊，一同前往华盛顿州瓦拉瓦拉（Walla Walla）著名的「Rooks Park」公园玩耍。

原本充满欢声笑语的午后，却在转瞬间演变成生死离别。公园内一块耸立的纪念石碑突然发生结构性松脱，整块巨石直挺挺地朝着幼小的奥特加砸落。事发极为突然，站在一旁的父亲与年仅5岁的姊姊只能眼睁睁看著奥特加被巨石压倒，由于石碑重达数百磅，父女两人欲救无从，只能等待随后赶抵的消防员合力将男童救出送院。

入禀状指，奥特加的母亲事发时正在当地医院值班。当救护车鸣笛抵达、医护人员急忙将伤者推入急症室时，她定睛一看，伤者竟是自己出门前还活蹦乱跳的亲生儿子。她在现场看著同事对儿子进行心肺复苏等生死抢救，并最终迎来不治的死讯。入禀状指，这宗惨剧令她承受了常人难以想像的巨大心理和精神创伤。

悲痛欲绝的亲属随后在众筹网页上为男童筹募丧葬费用，写道：「原本是一个充满玩乐、平常且愉快的一天，却发生了一场难以想像的恐怖意外，Kaleb的生命实在太早、太匆忙地被夺走了。」

在办理完儿子的身后事后，奥特加的父母于5月12日正式向涉事的多间石碑相关公司提出集体民事起诉。原告方律师在入禀状中严厉指控被告公司存在严重的专业疏忽，并列出四项罪状，包括质疑涉事石碑的整体设计存在严重的物理缺陷，呈现严重的「头重脚轻」，极易因外力倾斜，以及质疑承办商在明知该立公园属于公共场所、经常有儿童攀爬或在周边玩耍的情况下，仍执意安装此类危险艺术品，未在石碑周边竖立任何危险告示牌或警告标语，严重缺乏安全意识。