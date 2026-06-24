NBC主播母亲被绑架五个月 绑匪指已死去埋尸荒野 

美国全国广播公司（NBC）节目《今天》（Today）知名主持人格思里（Savannah Guthrie），其八十四岁母亲南希（Nancy Guthrie）自今年2月遭绑架后，至今生死未卜。根据美国传媒引述最新消息报道，联邦调查局（FBI）及专案组人员经过数月侦查，证实今年2月多家媒体收到的两封神秘勒索信，均来自同一个数码IP来源，极可能出自绑架者本人之手。最令人震惊的是，其中第二封信件声称南希在遭绑架后不久已经死亡，并被弃尸荒野，令这宗原本悬赏百万的轰动绑架案，再受关注。

首封勒索信索价三千万元比特币 数码侦查证两信出自同一个IP

这宗备受全美关注的绑架案发生于今年2月初。现年84岁的南希，在位于美国亚利桑那州图森（Tucson）的大宅寓所内突然人间蒸发，震惊当地社会。

地方执法人员赶抵现场调查时，随即在住家大门口附近发现了残留血迹，显示案发时曾发生激烈挣扎。专案组随后调取周边的闭路电视（CCTV）画面，发现一名身穿黑衣、戴著严密面罩的神秘男子，曾鬼鬼祟祟地在住宅周边长时间徘徊活动。调查人员在结合现场环境后断定，南希当时是遭到犯罪分子使用暴力强行掳走带离现场，而非自行离家，随即联手联邦调查局展开陆空大搜救。

案发后不久，美国多家主流媒体陆续收到匿名勒索信，令案情陷入胶著。据知情人士透露，第一封寄出的勒索信字里行间充满威胁，声称南希目前虽然「安全但十分害怕」，并向南希家人索取高达400万美元（约3,136万港元）的巨额比特币作为赎金，方肯释放人质。

然而，格思里和家人尚未筹齐赎金，第二封更加令人绝望的信件随即而至。信中指，南希在遭到强行绑架后不久便死去，尸体已被埋葬在远离市区的荒郊野外。面对扑朔迷离的信件，FBI网络犯罪专家经过数月的大数据分析，最终成功锁定这两封勒索信源自同一个数码IP地址，证实信件与幕后绑匪存在直接的关联。

美国媒体最新报道指，若南希真的在绑架后突然死亡，「可能并非绑匪刻意造成」，或许是因惊吓或其自身高龄疾病发作致死。

截至目前为止，当地警方仍未寻获南希的遗体，未能正式确认其死亡，案件持续调查中。