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特朗普当众突问诺贝尔得主：认识我叔叔吗? 分析：欲彰显基因优越︱有片

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更新时间：21:54 2026-06-23 HKT
发布时间：21:54 2026-06-23 HKT

美国总统特朗普昨日（6月22日）签署了两项行政命令，旨在加速量子运算技术发展，并提升政府的网络安全防护，以应对未来量子电脑可能对现行加密系统带来的安全威胁。不过，在严肃的签署仪式现场却出现了一段趣味插曲——特朗普突然转头询问在场的诺贝尔奖得主：「你认识我叔叔吗？」'

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特朗普：我也在等诺贝尔奖

当天（6月22），特朗普在椭圆形办公室召集官员、科学家及科技高层，签署两项量子技术的行政命令。出席者包括因1985年开创性研究而刚于2025年荣获诺贝尔物理学奖的约翰．马丁尼斯教授（Professor John Martinis）。

特朗普主动提出其叔叔，背后或另有意图。Codeym369@X
特朗普主动提出其叔叔，背后或另有意图。Codeym369@X

仪式上，特朗普先是打趣问马丁尼斯那是多久以前的研究，教授笑答「大约40年前」。特朗普大赞「相当不错」，随即藉题发挥，调侃称「我也一直在等一个（诺贝尔奖）」，坦言自己梦寐以求的是诺贝尔和平奖。

然而，随后的互动却陷入了尴尬的转折。特朗普在办公桌前正高谈阔论著石油与霍尔木兹海峡，突然话锋一转，回头向身后的教授抛出一个风马牛不相及的问题：「你听过我叔叔吗？」

马丁尼斯一时困惑，一旁的国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）连忙示意是在问他。马丁尼斯尴尬笑答：「没有，对不起。」引来全场哄堂大笑。

马丁尼斯随后试图打圆场，笑称自己做研究的柏克莱加州大学（UC Berkeley）与特朗普叔叔任教的麻省理工学院（MIT），刚好横跨美国东西两岸。

特朗普本想回应，但随即改变主意，直接请商务部长卢特尼克发言，草草结束了这段奇特的对话。

特朗普叔叔的确也有来头

虽然诺贝尔物理学得主马丁尼斯不认识特朗普的叔叔，但特朗普这次还真不是「吹水」，他的亲叔叔叔确实也大有来头。约翰．乔治．特朗普（John G. Trump，1907年－1985年）是美国著名的电机工程师与物理学家，曾任教于麻省理工学院（MIT）40年，并在电力工程与放射线治疗领域贡献卓著。

特朗普叔叔曾在麻省理工学院（MIT）教授近40年。MIT@X
特朗普叔叔曾在麻省理工学院（MIT）教授近40年。MIT@X
特朗普叔叔曾在麻省理工学院（MIT）教授近40年。MIT@X
特朗普叔叔曾在麻省理工学院（MIT）教授近40年。MIT@X
特朗普叔叔曾在麻省理工学院（MIT）教授近40年。MIT@X
特朗普叔叔曾在麻省理工学院（MIT）教授近40年。MIT@X
特朗普叔叔曾在麻省理工学院（MIT）教授近40年。MIT@X
特朗普叔叔曾在麻省理工学院（MIT）教授近40年。MIT@X

BBC分析指出，特朗普曾多次在公开场合搬出这位MIT教授叔叔，背后暗藏清晰的政治动机。一方面，他试图包装「基因优越论」，借由吹捧叔叔的科学成就来暗示自己同样继承了家族的聪明才智，以此合理化自身的商业与政治领导力；另一方面，他则是想借用其学术光环，为自己在科技、核武或医疗等专业议题上的言论与政策贴金。

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