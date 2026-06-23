欧洲央行：人民币约被低估15% 惟对华重演《广场协议》不合时宜

近年来，贸易逆差的急剧飙升与产业竞争的严重失衡，已成为中欧经贸关系的核心焦点。当地时间6月22日，欧洲央行行长拉加德（Christine Lagarde）再提中欧贸易逆差与人民币估值议题，并呼吁七国集团（G7）未来必须将人民币纳入货币估值的讨论当中。

欧洲央行盼中国「坐上谈判桌」

拉加德表示，希望中国亦能主动坐到谈判桌前，共同解决这些结构性问题。而为了支持其论点，拉加德引述了国际货币基金组织（IMF）的研究，声称当前人民币汇率已被「低估了15%至16%」。

同时，拉加德坦言，现在若想效仿当年的《广场协议》对华采取行动，恐怕已不合时宜。她直言：「如今与《广场协议》的时代完全不同，我们正面临一个截然不同的全球局面。」

《广场协议》致日本经济衰退

回顾历史，1985年9月，在美国政府的策划下，美、日、英、法、德五国的财长及央行首长于纽约广场饭店召开会议，达成联合干预汇市、促使美元对主要货币有序贬值的《广场协议》。大多数学者均认为，这正是导致日本此后陷入长期经济低迷的关键导火线。

中方：中欧关系互利共赢

外交部发言人郭嘉昆日前则强调，中欧经贸关系的本质是优势互补与互利共赢。中国产品的竞争优势绝非来自财政补贴，而是大量科研投入、充分市场竞争以及完整产业链共同作用的成果。他重申，中国从不刻意追求贸易顺差，不仅愿做「世界工厂」，更愿成为「世界市场」。

德国总理默茨在6月中旬声称人民币「被低估高达30%」，鼓吹欧盟效仿当年的美国施压日本，对华重演《广场协议》；今年2月，法国政府咨询机构「高等战略与规划委员会」编制的一份报告中，试图推动欧元对人民币贬值20%至30%。