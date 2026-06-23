日本车企开发无稀土电机　降低对中国依赖

日本汽车企业正积极减少使用由中国掌控供应的稀土，致力构建「无稀土」供应链，以应对中国可能加强关键矿产出口管制的风险。

据日媒共同社报道，日本零部件巨头安斯泰莫（Astemo）去年10月利用自主技术，开发出以铁为主要成分的新型电动车（EV）电机，取代传统使用稀土钕的强力磁铁，透过特殊结构实现同等高输出性能。公司计划按不同车型需求组合使用两种电机，力争2030年前后投入实用。

此外，三叶株式会社开发的铁基电机已于2023年开始量产，用于汽车雨刷，并搭载在本田「雅阁」车型上。本田早于2016年与大同特殊钢合作，开发不使用重稀土磁石的电机，并应用于MPV「FREED」车型，目标未来全面实现无稀土化。

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日产汽车今年推出的电动车「聆风」，与初代车型相比已削减九成重稀土用量。

自2010年钓鱼岛撞船事件后，日本汽车业界因中国限制稀土出口而深受冲击，此后便持续投入研发，推动减少稀土依赖。