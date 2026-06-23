北爱尔兰重磅政客18项性侵罪成 妻子教唆罪名成立

北爱尔兰政坛爆出丑闻。当地政坛大党「民主联盟党」（Democratic Unionist Party，DUP）前党魁唐纳森（Jeffrey Donaldson），因涉嫌在逾20年间性侵两名女童，本周一被法院裁定强奸等十八项罪名成立。法官当庭下令将其还押候判，并明言他必将面临长期监禁。



案件于北爱尔兰纽里（Newry）法院进行了为期4星期的审理。现年63岁的唐纳森被控于1985年至2008年间，对两名当时仍为儿童的受害人进行性虐待。虽然唐纳森否认控罪，但陪审团最终仍被裁定一项强奸罪、四项对儿童严重猥亵罪，以及十三项猥亵侵犯罪成立。



唐纳森是北爱政坛重量级人物，自1997年起出任英国国会议员，为北爱尔兰任期最长的下议院议员。他于2019年底接任民主联盟党党魁，直至今年3月因遭警方正式起诉，才辞去党魁职务并被冻结党籍。



此外，唐纳森妻子埃莉诺（Eleanor）亦被裁定五项协助及教唆犯罪罪名成立。鉴于法官早前判定其精神健康状况不适宜接受常规刑事审讯，法庭遂以「事实审查」程序对她进行审理。