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英国拟强制社交平台优先显示BBC等公营媒体　打击虚假新闻

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更新时间：16:13 2026-06-23 HKT
发布时间：16:13 2026-06-23 HKT

英国政府正研究立法，要求Facebook、YouTube及TikTok等社交平台，在用户动态和搜寻结果中，优先呈现英国广播公司（BBC）、英国独立电视台（ITV）及第4频道（Channel 4）等公共服务媒体，以及其他可信任新闻来源的内容。

据报，英国文化部周一（22日）表示，此举是强化社交媒体监管的一部分，旨在提升公营媒体能见度，让民众更容易接触可靠新闻。英国通讯管理局（Ofcom）数据显示，社交媒体已成为英国多数人获取新闻的主要渠道。另有研究指出，每10名英国成年人中，有4人在单一月份曾接触错误讯息，大多来自网络。

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英国文化大臣南迪（Lisa Nandy）强调，确保民众易于取得可信赖及正确新闻，让依循规范的公共服务媒体在打击虚假资讯的战役中被看见，至关重要。此措施在危机时期尤其不可或缺，有助遏止错误资讯扩散。

不过，任何干预平台内容排序的措施，预料会面临社交媒体营运商强烈反对，他们担心此举会凌驾用户自主选择，并使其他创作者处于不利地位。

此前一周，英国政府已宣布计划立法禁止16岁以下未成年人使用大多数社交媒体平台。

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