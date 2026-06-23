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伊朗局势︱以国安部长：黎巴嫩是我们游乐园 伊朗应被轰炸再轰炸︱有片

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更新时间：16:00 2026-06-23 HKT
发布时间：16:00 2026-06-23 HKT

以色列国家安全部长本．格维尔（Itamar Ben-Gvir）日前曾公开表示「整个黎巴嫩必须燃烧」。作为极右翼阵营代表，他持续主张采取强硬的军事行动。他在6月21日接受媒体采访时再度表明立场，认为整个黎巴嫩是以色列的游乐园，亦是以方的打击目标。

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「美国不应向伊朗妥协」

而对于美伊谈判，本．格维尔则表示，伊朗人应该被「轰炸、轰炸、再轰炸」，美国人在谈判上是天真的，美国不应向伊朗妥协，也不应签署任何协议。他还声称，自己无惧任何谴责。

黎巴嫩真主党领导人卡西姆（Naim Qassem）亦在同日（21日）发表电视演说，强调将回应以色列任何侵犯行为。他指出以军继续驻扎在黎巴嫩领土是「不可能的」，境内绝无设立「安全区」的空间，以方必须撤离。卡西姆亦表明，真主党正与负责维护国家主权的黎巴嫩军队展开合作。

以「安全区」或成战略负担

其实，美伊6月21日在瑞士对话之际，以色列总理内塔尼亚胡仍强硬表示以军将长期驻留黎巴嫩南部。

分析指出，以色列目前的策略是「以拖待变」，企图透过维持军事存在来影响美伊谈判。然而，随著伤亡增加、财政压力及国内选举临近，以军已失去绝对战略优势，所谓的「安全区」正由战略资产演变成战略负担。

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