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特斯拉车祸 | Model 3高速撞民宅 76岁老妇丧命 美查是否涉自动驾驶

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更新时间：12:42 2026-06-23 HKT
发布时间：12:42 2026-06-23 HKT

美国德州日前发生特斯拉（Tesla）冲撞民宅致死车祸，屋内一名76岁老妇不幸身亡。由于驾车者声称当时开启了自动辅助驾驶系统，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）已展开调查，特斯拉与警方则对事故原因各执一词。

事发于上周五（19日）晚上8时，一辆特斯拉Model 3在休斯敦附近突然高速撞入一栋砖屋，导致当时在屋内的76岁妇人阿维拉（M. Avila）伤重不治。根据事故民宅监视器画面，这辆蓝色Model 3高速冲向住宅，穿越草坪与车道后，撞上房屋正面墙壁。

德州警方在车祸现场调查。Harris County Sheriffs
德州警方在车祸现场调查。Harris County Sheriffs
美国正调查今次事故是否涉及自动驾驶系统。路透社
美国正调查今次事故是否涉及自动驾驶系统。路透社

司机供称正启用自动驾驶

哈里斯县警长办公室指出，44岁肇事司机巴特勒（Michael Butler）向警方供称，车祸发生时他正使用车上的自动辅助驾驶系统。巴特勒事发后被送院治疗，当时看起来并未酒驾，且配合调查。

目前尚未证实车辆当时是否启用「全自动辅助驾驶」系统。这套功能可控制车辆行驶与转向，但仍要求驾驶全程监看路况。特斯拉向车主收取每月99美元订阅费，才能使用这项功能。

特斯拉：涉踩油门肇祸

然而，特斯拉自动驾驶负责人艾鲁斯瓦米（Ashok Elluswamy）在社交平台X上发文，指出后台数据显示，涉事司机当时手动介入，自己踩下油门踏板，导致车速在住宅区飙升至时速约117公里，且在撞击后仍未松开油门。

特斯拉行政总裁马斯克（Elon Musk）也发文质疑媒体报道，强调全自动驾驶（FSD）系统在社区街道上都会慢速行驶。

美查逾40宗涉自动驾驶车祸

事实上，这并非特斯拉首次因自动辅助驾驶系统面临调查。自2016年以来，NHTSA已针对疑似使用自动辅助驾驶（Autopilot）等系统的特斯拉车祸，展开逾40宗特别调查，相关车祸累计造成约24人死亡。特斯拉在2023年也曾回收200万辆车，以加强系统对驾驶专注度的监控。

NHTSA目前另在调查特斯拉自驾系统是否存在安全缺陷，若确认有问题，可能下令车厂启动安全回收。

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