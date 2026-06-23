金正恩批美韩合作建核潜艇 强调加强核武 将南韩列最敌对国家

北韩从上周六至周一召开劳动党第九届中央委员会第二次扩大全会，重申加强核武原则，再次明确对南韩的敌对政策。今次会议由最高领袖金正恩主持召开，他在劳会议上强调，为了因应南韩与美国在朝鲜半岛推动军事现代化与建造核潜艇，北韩将加速提升自身的武力。

官方朝中社报道，金正恩主持为期3天的劳动党全会，在会议上指明劳动党和国家政策的方向，提出短期和中长期斗争课题，并作出重要结论。

金正恩誓言加快军事建设。法新社

金正恩主持为期3天的劳动党全会。法新社

金正恩作出结论时指出：「美国和南韩共同推动下，要让南韩拥有核潜艇，美韩强化现代武力的举措，也越来越明目张胆。」

坚守拥核国地位 明确对南韩敌对政策

金正恩说，面对局势发展，北韩应「坚定立场」进一步加强自身可靠的「防卫威吓力」。

与会者一致认为，不断强化核武并坚守拥核国地位，才是应对国际军事政治局势变化的唯一正确道路。

会议还再度正式明确了针对南韩的敌对政策。报道称，劳动党已正式将南韩定为最敌对国家，谴责美韩本月11日在首尔举行的核咨商小组（NCG）第六次会议。报道称，更危险的是，美韩动用核武和常规性戒备态势等核要素，再次布局旨在攻击北韩的核战争机构「核咨商小组」，将朝鲜半岛局势推向核战争悬崖。

另外，会上还进行了劳动党组织架构的调整，最高人民会议常任委员会委员长赵甬元被任命为党中央委员会秘书组织指导部部长。

