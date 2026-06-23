日本雪柜藏尸案 | 神户住宅雪柜藏腐烂男尸 邻居闻恶臭揭发骇人肢解案

日本兵库县神户市揭发骇人听闻的雪柜藏尸案，一栋公寓住户因闻到恶臭向管理公司反映，当地警方获报后前往调查，在房内大型雪柜内发现一具遭肢解的男性遗体。经调查后，警方透露死者为原住户西口丰，推测是在2011年遇害。

男住户疑15年前遇害

现场是神户市中央区一栋4层楼公寓的3楼房间，警方发现一具成年男性遗体。遗体被藏于大型雪柜中，且发现时已遭肢解，并出现腐烂的情况，显示死亡已经过一段时间。

神户市中心地带揭发雪柜藏尸案。维基百科

案发现场距离JR元町站（图）西北方约700米。维基百科

警方指出，上周五（19日）下午3时15分左右，公寓管理公司接获住户通知，表示大楼内传出恶臭。警方获报后立即前往现场查看，但当时由于房门上锁，无法进入屋内。

遗体遭切开 分成上下半身袋装

在完成相关法律程序后，警方于20日中午12时20分左右进入房间内搜索，种种迹象显示异味来自玄关旁的一座大型雪柜，警员打开后赫然发现从腹部切开分成上下半身的袋装遗体。

从尸身情况来看，其原本应是处于冷冻的状态，但住宅停电后𤔌柜也停止了运作，这才散发出恶臭。警方已确认死者为1969年出生的男子西口丰，解剖后推定他是在2011年12月左右死亡，目前正在追查他的死因。

截至目前为止，现场尚未发现行凶和肢解用的工具，详细案件过程仍有待进一步厘清。

案发地点位处神户市中心

由于案发地点位于神户市中心地带，该住宅区距离JR元町站西北方约700米。突如其来的骇人命案也震惊当地居民，警方目前正扩大调查相关人员及案件背景，盼尽快厘清真相。

鉴于遗体被刻意藏放在雪柜内，加上现场状况异常，警方高度怀疑这可能是一宗杀人藏尸的刑事案件，已朝此方向全力侦办。