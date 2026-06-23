Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普下令加速量子运算发展 强化美国网络安全

即时国际
更新时间：09:35 2026-06-23 HKT
发布时间：09:35 2026-06-23 HKT

美国总统特朗普昨日签署两项行政命令，旨在加速量子运算技术发展，并提升政府网路安全防护，以因应量子电脑可能带来的加密系统威胁。

政府和企业加强合作

据报，特朗普政府要求联邦机构与民间企业合作，目标在2028年前研发出可用于科学研究的量子电脑，包括成立跨部门小组，共同发展量子技术。而 IBM（国际商业机器公司）、Microsoft、Google 等美国主要量子电脑企业，则计划在2029年前打造全球首部大规模容错量子电脑。

目前量子电脑错误率高，尚未能在研究以外领域稳定运作。白宫官员指出，与政府合作的量子电脑性能或略逊于民间商用版本，但将作为过渡阶段，为未来更强大系统奠基。、

美国总统特朗普昨日签署两项行政命令。美联社
美国总统特朗普昨日签署两项行政命令。美联社
美国总统特朗普昨日签署两项行政命令。美联社
美国总统特朗普昨日签署两项行政命令。美联社
美国总统特朗普昨日签署两项行政命令。美联社
美国总统特朗普昨日签署两项行政命令。美联社
美国总统特朗普昨日签署两项行政命令。美联社
美国总统特朗普昨日签署两项行政命令。美联社

相关新闻：Google发布惊人量子电脑晶片 5分钟解决需10亿年运算难题

防范量子网络攻击

另一项行政命令聚焦「后量子密码学」（post-quantum cryptography），即开发能抵抗量子电脑破解的加密技术。目标在2030或2031年前全面采用后量子加密机制，将美国政府关键运算电脑迁移到防御系统，防范量子时代的网路安全威胁。

量子运算的运算处理能力比起传统超级电脑更佳，美国政府此举旨在维持在该领域的全球领先地位，同时加强关键基础设施防护。美国商务部早前计划更出资20亿美元，资助九间美资公司，将量子科技提升到国家战略层面。外界预料，相关政策将进一步推动美国量子产业发展。

特朗普：施纪贤有两大问题

另外，就纪贤辞去英国首相一职，特朗普亦在会议中表示︰「我认为他（施纪贤）很和善，但我说过他将能源搞砸，到处有风车。还有丰富的北海石油，但英方不让别人开采，世上其中一个最佳油田。他有两大问题，能源和移民，还有罪行。但说到能源和移民，他弄到自己重伤。」

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
煤气8月起加价4.4%！4类人享煤气费半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
煤气费8月起加4.4%！4类人可享半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
生活百科
17小时前
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
时事热话
2026-06-22 09:58 HKT
有人以营帐等长时间占用黄石营地多个营位 渔护署今派员清理。渔护署fb
西贡黄石营地｜有人以营帐等长时间占用多个营位 渔护署今派员清理
社会
16小时前
海儿男友终曝光 《东周刊》独家直击高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香闺
海儿男友终曝光 《东周刊》独家直击高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香闺
即时娱乐
4小时前
迪卡侬$199防晒外套用家赞「非常满意」！凉感透气/UPF50+阻挡紫外线 官方揭秘：关键不在布料
迪卡侬$199防晒外套用家赞「非常满意」！凉感透气/UPF50+阻挡紫外线 官方揭秘：关键不在布料
时尚购物
18小时前
钱嘉乐13岁大女钱凯晴变气质美少女 父女依偎温馨合照 身高超越阿妈汤盈盈
钱嘉乐13岁大女钱凯晴变气质美少女 父女依偎温馨合照 身高超越阿妈汤盈盈
影视圈
17小时前
国足「希望之星」︱14岁张皓烨被殴至骨折 湘超成人队蓄意踢下阴遭暂停活动
国足「希望之星」︱14岁张皓烨被殴至骨折 湘超成人队蓄意踢下阴遭暂停活动
即时中国
15小时前
史上最强厄尔尼诺现象将杀到 专家：恐致2.5亿人死亡
史上最强厄尔尼诺现象将杀到 专家：恐致2.5亿人死亡
即时国际
1小时前
大棋盘︱宏福苑独立委员会不扩权 黄碧娇未「甩难」？报告公布时机考功夫
大棋盘︱宏福苑独立委员会不扩权 黄碧娇未「甩难」？报告公布时机考功夫
政情
5小时前
世界杯2026｜美斯18个入球全纪录 「射失12码非常愤怒」。美联社、法新社
世界杯2026｜美斯18个入球全纪录 「射失12码非常愤怒」
足球世界
5小时前