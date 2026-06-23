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特朗普下令加速量子运算发展　强化美国网络安全

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更新时间：09:35 2026-06-23 HKT
发布时间：09:35 2026-06-23 HKT

美国总统特朗普昨日签署两项行政命令，旨在加速量子运算技术发展，并提升政府网路安全防护，以因应量子电脑可能带来的加密系统威胁。

政府和企业加强合作

据报，特朗普政府要求联邦机构与民间企业合作，目标在2028年前研发出可用于科学研究的量子电脑，包括成立跨部门小组，共同发展量子技术。而 IBM（国际商业机器公司）、Microsoft、Google 等美国主要量子电脑企业，则计划在2029年前打造全球首部大规模容错量子电脑。

目前量子电脑错误率高，尚未能在研究以外领域稳定运作。白宫官员指出，与政府合作的量子电脑性能或略逊于民间商用版本，但将作为过渡阶段，为未来更强大系统奠基。、

美国总统特朗普昨日签署两项行政命令。美联社
美国总统特朗普昨日签署两项行政命令。美联社
美国总统特朗普昨日签署两项行政命令。美联社
美国总统特朗普昨日签署两项行政命令。美联社
美国总统特朗普昨日签署两项行政命令。美联社
美国总统特朗普昨日签署两项行政命令。美联社
美国总统特朗普昨日签署两项行政命令。美联社
美国总统特朗普昨日签署两项行政命令。美联社

相关新闻：Google发布惊人量子电脑晶片 5分钟解决需10亿年运算难题

防范量子网络攻击

另一项行政命令聚焦「后量子密码学」（post-quantum cryptography），即开发能抵抗量子电脑破解的加密技术。目标在2030或2031年前全面采用后量子加密机制，将美国政府关键运算电脑迁移到防御系统，防范量子时代的网路安全威胁。

量子运算的运算处理能力比起传统超级电脑更佳，美国政府此举旨在维持在该领域的全球领先地位，同时加强关键基础设施防护。美国商务部早前计划更出资20亿美元，资助九间美资公司，将量子科技提升到国家战略层面。外界预料，相关政策将进一步推动美国量子产业发展。

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