伊朗局势︱美伊谈判后 霍尔木兹海峡附近聚集逾400艘大型船舶

美伊两国日前在瑞士展开谈判后，虽然局势有所缓和。英国《金融时报》周一（22日）指出，目前已有超过四百艘大型船舶聚集在霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）东侧的外围海域，静待这条全球关键能源通道的全面开放。

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报道称，出于对航行安全的考虑，许多油轮营运商在美伊双方正式巩固和平协议前，仍不愿贸然启航。报道引述《金融时报》对欧洲太空总署卫星数据的分析指出，在上周日（21日）格林威治标准时间下午2时15分（香港时间晚上10时15分），合共有441艘相当于油轮规格的大型船舶，密集停泊在阿曼的苏哈尔港（Port of Sohar）及阿联酋的富查伊拉港（Port of Fujairah）附近海域。这两个港口正是霍尔木兹海峡东侧最主要的航运枢纽。



数据显示，虽然周一在海峡外围滞留的船舶数量显著高于正常水平，但已较五天前减少了42艘。



另据新华社报道，自美伊两国先前宣布达成谅解备忘录后，部分航运企业曾一度趁著紧张局势缓和而尝试恢复通航。惟随著以色列早前对黎巴嫩发动袭击，伊朗再度宣布关闭霍尔木兹海峡，令区域航运再度陷入停滞与不确定之中。