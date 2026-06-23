伊朗局势 | 特朗普：伊朗若不遵守协议 将采取必要行动

美国总统特朗普警告，如果伊朗不遵守与华府达成的协议，他将会采取必要行动。

特朗普周一向媒体表示：「如果伊朗不履行他们的协议，或者行为不当，我会采取必要行动。」

指美伊谈判进展顺利

他也说美国与伊朗的谈判进展「非常顺利」，并称霍尔木兹海峡开放且伊朗将永远不会拥有核武。

特朗普表示，伊朗应将被解冻的资金仅用于向美国采购食品。

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特朗普指美国与伊朗的谈判进展「非常顺利」。法新社

特朗普表示，伊朗应将被解冻的资金仅用于向美国采购食品。法新社

他强调：「所有那些资金最后都会以购买食品的形式流回美国，而他们对食品有迫切需求。他们有9100万人要养却办不到。因此，我们放行的资金，最终将会进到我们美国农民的口袋里。」

称伊解冻资金将用于买美农产品

当被问及能否确保伊朗不会利用石油销售利润重建其军队时，特朗普回应说：「嗯，他们不应该这么做，所以我们拭目以待。他们应该用这笔钱为他们的人民购买食物，因为现在他们的人民非常饥饿，而他们只从我们这里购买：玉米、大豆。」

但伊朗中央银行行长阿卜杜勒纳赛尔·赫马蒂表明，伊朗没有义务向美国购买农产品。

特朗普表示，根据两国之间的谅解备忘录，正在解冻的伊朗资金「将用于购买食品，而且这些食品将完全通过美国从我们的农民那里购买。他们需要的所有东西都将从我们的农民那里购买，所以我们的农民非常高兴。」