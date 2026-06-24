欧洲40℃热浪︱英罕发红色警报 法国2幼童车内热死40人溺毙

强烈热浪席卷欧洲大部分区域，英国气象局罕见发布最高等级的红色极端高温警报，预期数天内部分地区迎来39°C的高温。法国则惊传两名幼童车内热死的悲剧，该国自6月18日以来已有40人在高温中溺亡。

欧洲的本轮热浪起源于北非的热空气团，在西南欧率先「发威」，随后迅速向中东部内陆蔓延。西班牙国家气象局发言人称，西班牙17个大区中已有13个进入橙色预警，巴斯克大区升至最高级别红色预警。

受副热带高压异常北抬影响，地中海沿岸的其他国家同样陷入「炙烤」模式。意大利卫生部周一把罗马、米兰、佛罗伦萨等12座重点城市列入最高等级的红色预警。葡萄牙内陆地区最高气温也达到42°C。

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强烈热浪持续袭击欧洲各地，法国高温创纪录。路透社

巴黎一名男子跳落运河消暑。路透社

欧洲 多国高温狂破纪录。法新社

热浪跨越英伦海峡，让英国同样面临空前压力。英国气象局已对英格兰南部部分地区发布了罕见的红色极端高温预警，意味生命会受到威胁，且有可能关闭诸如公路和铁路的主要基础建设。

这是英国气象局史上第2次发出这类警报（2011年设立），警报时段自周三上午9时起至周四晚9时止，覆盖英格兰中南部大片地区，包括伦敦和伯明翰这两个大城。

气象局预测，周四最高气温可能达到39°C，最有可能出现在伦敦或英格兰东南部。英格兰和威尔斯至少有312间学校本周完全或局部关闭。

英国瑞雷大学国家大气科学中心高级研究员狄欧拉斯说：「这不仅仅是一波热浪，而是由高压『热穹现象』驱动的高温熔炉，将笼罩英国南部大部分地区，气温将达到极端罕见的水准。」

法国多座城市高温破纪录

法国多座城市周二气温打破历史纪录，南部卡庞特拉两名年仅2岁和4岁的幼童在一处住宅区停车场自家停放的车辆中昏迷，母亲发现时已失去意识，急救人员无力回天。调查人员表示，这场热浪极可能就是导致两人死亡的主因。

根据法国气象局初步数据，巴黎气温达38.4°C。艾菲尔铁塔周二提早于下午4时关闭。

西部葡萄酒产区波尔多气温攀升至41.9°C，打破去年8月所创纪录。中部城市波瓦迪普瓦捷气温达41.2°C，超越1947年的历史高温。法国总理勒科尔尼昨日说，自6月18日以来，已有40人溺亡，其中许多是年轻人，「溺水事件频发，令人痛心。」

由于极端高温，法国图卢兹附近的一座核电厂停止发电，因为该核厂使用附近的河水进行冷却，而河水温度过高，超过了28°C的安全温度。

德国气象局称，气温不断上升，特别是在南部和东部地区，森林火灾的机率也相对提高。在西班牙首都马德里，周一气温飙升至40°C，市政府特别设置「气候避难所」供游客及弱势群体使用。