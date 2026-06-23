有片｜加拿大蒙特利尔犹太社区爆枪击 酿3死包括警员及疑犯 枪手酒店房临高扫射震惊全城

加拿大第二大城市蒙特利尔（Montreal）惊爆廿四年来最严重的警匪枪战。当地时间周一（22日）上午，一名手持长枪的危险狂徒，潜入犹太人聚居的核心商住区高德宁区（Côte-des-Neiges），并在当地的希尔顿酒店（Hilton）高层房间内，隔著窗户向街头及赶抵现场的警员疯狂扫射，现场瞬间陷入「完全混乱」，事件最终酿成至少3人死亡，包括1名警官、一名无辜居民及被击毙的枪手。由于案发区域遍布犹太餐厅和超市，庞大的犹太社群人心惶惶，当局一度发出全城紧急防空级别警报，下令居民就地避难。警方坦言目前尚不清楚袭击者的恐怖动机，全案已交由魁北克省警察看守机构接手深入调查。

惊见长枪探出酒店窗户 警员甫到场即遭伏击

这宗震惊美加社会的严重枪击案发生于周一上午约11时35分。警方当时接获911紧急报案，指高德宁区希尔顿酒店内，有住客惊见一名形迹可疑的男子，正将一枝长枪从酒店房间的窗户伸出街外。

蒙特利尔警队接报后调派荷枪实弹警员到场调查。孰料，警员才刚抵达现场准备封锁大楼，随即遭到酒店高处暗中埋伏的疑犯以强大火力疯狂射击。蒙特利尔警务处长达格尔（Fady Dagher）随后在记者会上说：「我们的一名警官在执行公务、保护市民时不幸殉职。」他透露，另一名与死神搏斗的受伤警官目前伤势严重但情况稳定，而交火中被击毙的无辜居民，暂时未知是被凶徒射杀还是死于混乱流弹。警方随后出动特警队（SWAT）强攻突袭，最终将该名手持长枪的单独作案疑犯当场击毙。

家长抱子逃命 邻近居民叠家私封门惊魂未定

据加媒《globalnews》等报道，枪战发生时，现场正值上班及购物的黄金时间。目击者透露，起初听到廿至三十声连环巨响，还以为是附近两个大型建筑地盘在进行打桩工程，直到看见中央公园内大批惊魂甫定的家长面色苍白，疯狂拍打并一把扯下在游乐设施上玩耍的年幼子女、抱着孩子在大街上惊慌狂奔时，才惊觉大祸临头。

随后，大批特警手持盾牌和自动武器蜂拥而至，隐蔽在私家车后并强攻街角一间超市，估计此时枪手已从酒店房间落到地面与警交火。邻近大厦的居民在阳台上目睹警员倒卧血泊、同袍拼死救援的惨烈一幕，吓得立刻躲回屋内，关掉所有电灯并疯狂搬动沙发与柜子死封大门。

当局随即透过电视、电台及全城居民手机发布「就地庇护」紧急威胁警报，下令所有人反锁家门远离窗户。全城交通网络瞬间瘫痪，德卡里（Décarie）高速公路等多条交通动脉被即时勒令封闭，两条主要地铁线亦被勒令部分停驶，直到下午3时许危机解除后才陆续重开。

犹太社群高度戒备防范仇恨袭击 当局坦言未知犯案动机

由于案发地点位于蒙特利尔庞大犹太社群日常光顾的餐厅、超市和生活核心圈的核心地带，时值中东局势高度敏感期，加拿大民间社会组织「以色列和犹太事务中心」（CIJA）在枪击案后随即发表强烈声明，证实正极度密切关注事态发展，并强烈呼吁所有社区成员在警方公布最终调查细节前，必须提高最高级别的警惕，严防潜在的仇恨犯罪。

本身是前蒙特利尔警官的魁北克省公共安全部长拉弗雷尼耶（Ian Lafrenière）在回应传媒时显得情绪激动，直言对这宗针对执法人员的冷血袭击感到极度震惊与心碎。警务处长达格尔红着眼眶表示，这座城市已经整整24年没有发生过警员因公殉职的惨剧，形容今日是「极度、极度悲伤的一天」。目前，案件的实质侦办权已移交给魁北克省警察监督机构——独立调查局（BEI），当局正全力调查枪手的身份背景，以及其是否针对犹太社群或特定目标的行凶动机。