史上最强圣婴现象这月份杀到 专家：恐致2.5亿人死亡

美国国家海洋暨大气总署（NOAA）发表最新海面温度观测数据，向全球发出末日级的超强圣婴现象（El Niño）红色预警，指今年11月至明年1月期间，全球有高达六成三的机率，爆发自1950年以来、即大半个世纪最强烈的一次圣婴现象。有国际气候历史学家随即翻查历史数据，警告若1877年导致全球4%人口死亡的「全球性气候灾难」在现今气温更高的地球上重演，跨洲际的毁灭性干旱、粮食崩溃与疾病大爆发，恐将夺走全球高达2.5亿人的生命。

东太平洋海温异常飙升 NOAA证实非常强圣婴冬日加剧

根据英国《每日邮报》引述NOAA发布的最新权威报告，过去一个月，赤道东太平洋的中部与东部海面温度均异常高于平均值，种种迹象表明气温「巨兽」正在苏醒。NOAA发言人向传媒证实：「圣婴现象已经正式现形，并预计将在2026至2027年的冬季期间进一步急速增强。」

气候官员补充指出，观测模型显示，在2026年11月至2027年1月期间，这股圣婴现象演变成「非常强」的可能性高达63%，这不仅可能刷新本世纪纪录，更有很大机率成为1950年有科学观测以来最凶猛的一次。圣婴现象是指赤道东太平洋海温异常升高的现象，对亚洲而言，它往往会打破常规，带来极其异常的降雨模式变动，并在夏季引发极端高温与热浪的双重风险。

引发极端天气与粮食匮乏 1877年全球大灾难曾夺五千万命

这股世纪热流之所以令全球顶尖气象学者不寒而栗，原因在于19世纪末一场至今仍让科学界心有余悸的历史惨况。

回顾1877年，当时地球曾发生一次极为严重的圣婴现象，其破坏力在历史文献中被形容为「真正全球性的气候灾难」。当时，全人类迎来了连串毁灭性的极端天气，直接导致全球大范围农作物短缺、史无前例的粮食荒及伴随而来的恶性疾病大爆发。研究人员估计，那场灾难在当年夺走了全球高达4%的人口，逾5,000万人死于非命。当时，印度的季风降雨离奇消失，中国北方遭受大干旱，非洲与澳洲部分地区陷入无休止的森林大火，而南美巴西的河流更是彻底干涸导致农业全面崩溃。

暖化加剧令极端事件更疯狂 专家呼吁全球戒备防范大灾劫

然而，现代人类面临的处境恐比19世纪更为险峻。美国大型天气公司AccuWeather高级气象学家查德指出，本次圣婴现象的发展「比预期要早得多，速度也快得多」，这将显著加剧美国西北部和北部洛矶山脉的干旱危机。

华盛顿州立大学副教授辛格更警告，由于人类活动引发的全球暖化，现今大气和海洋的基础温度远远高于19世纪，「这意味著19世纪末的大干旱可能会再次发生，但天气事件的极端程度和破坏力恐会更加疯狂。」一旦相同的极端情况在今日高达80亿人口的地球上重现，以人口比例推算，死亡人数将惊人地飙升至至少2.5亿。

辛格警告，面对这场步步进逼的世纪天灾，国际社会已退无可退，必须即时正视气候变迁带来的巨大威胁，为可能到来的历史性极端气候做足全方位准备。