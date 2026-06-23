Pokemon｜孙女大头虾漏低呆呆兽公仔 外公疯狂拍照「报平安」500万网民围观

日本一名女子日前在X发贴，分享父亲与女儿的可爱互动，吸引超过500万次浏览！小孙女将心爱的宠物小精灵角色呆呆兽毛公仔遗留在外公家，要隔几天才能见面。孙女非常挂念心爱的公仔，希望外公每天拍照给她看，温柔的外公答应并照做了。



原po于6月18日在X平台发帖分享此事，满意地分享道：「外公给公仔拍照的技术慢慢提高了。」

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这位外公不仅拍照，还将呆呆兽带在身边，令孙女感到惊喜。外公吃饭、开车都拍照「报平安」，还让呆呆兽晾衫熨衫、弹乌克丽丽。

可爱的照片引来大批网友围观，原帖浏览量超过500万次。网民纷纷表扬外公的拍摄技术，笑指他意外踏入公仔摄影圈，就像拍了一部「呆呆兽的疗愈短篇故事」。一些人则分享自己心爱公仔的照片。

有人写道：「（呆呆兽）也太悠闲了，好羡慕。」还有人大赞外公可爱，po主也分享说：「很感激我的父母给我们做些有趣的事。」

最终外公亲自护送呆呆兽回家，孙女在6月21日与心爱公仔重逢。原po分享关于 呆呆兽的幕后小故事。她说其实呆呆兽原本是她的收藏，自从女儿出生后，她常常用公仔比对女儿的体型尺寸，女儿慢慢地也爱上这只公仔。她正在考虑送一只呆呆兽给外公「专用」，希望外公能健康长寿。