世界杯2026︱日本河狸神预测击败突尼西亚 被称「章鱼哥接班人」︱有片

2026世界杯小组赛进行得如火如荼，日本队在6月21日以4：0大胜突尼西亚，夺得本届赛事首场胜利。不过在比赛开踢前一日，日本兵库县姬路中央公园的一只雌性河狸已成功预测赛果。由于牠当时毫不犹豫选择「日本获胜」，最终预言成真，引起大批球迷热议，更被誉为「河狸版章鱼哥」。

被称为「章鱼哥接班人」的河狸。HcpSafari@X

雄性河狸上场预测失手

综合日媒报道，姬路中央公园在本届世界杯期间，特意安排园内的河狸夫妻档「Mam」与「Ran」轮流预测日本队的比赛结果。

其中，雄性河狸「Mam」日前曾预测日本对荷兰会胜出，但最终双方握手言和。因此，这次日本迎战突尼西亚的赛前预测任务，改由3岁的雌性河狸「Ran」接棒。

6月20日，饲育员引导Ran从水池上岸，走到3块被揉成足球形状的蛋糕面前，蛋糕上都插有由番薯切成的标记。左边的「T」字代表突尼西亚赢出比赛，中间的「小旗子」代表双方打平，右边的「J」则代表日本获胜，而Ran第一口进食的蛋糕即代表其预测结果。Ran上岸后几乎没有犹豫，直接走向代表日本队的蛋糕并开始享用。

预言成真掀热议

结果在21日的赛事中，日本队表现出色，最终以4：0击败突尼西亚，顺利拿下小组赛首胜。随着预测成功，不少日本球迷纷纷涌入社交平台朝圣，盛赞Ran是「河狸版章鱼哥」，有网民笑言应由牠继续预测接下来的比赛，也有不少网民笑称「章鱼哥的接班人终于出现了」。

预料下次预测活动还是由雌性河狸「Ran」主持。HcpSafari@X

园方表示，下一场赛事的胜负预测活动，预计于当地时间6月25日（周四）下午1点再度展开。

「章鱼哥」创8次预测全中纪录

德国章鱼「保罗」因连续猜中2010年南非世界杯的多场赛事，被球迷奉为「预言帝」。 新华社

提到由动物预测赛事，最著名的例子是2010年南非世界杯爆红的「章鱼哥保罗」。当时德国奥伯豪森海洋馆的章鱼保罗，透过选择食物盒的方式预测赛果，连续猜中多场德国队赛事及决赛结果，创下8次预测全部命中的纪录，被全球球迷奉为传奇。