斜杠青年｜纽约产品经理为钱做4份副业 月入多数万元反而「更迷惘」

美国一名女子借着正职远程工作带来的自由度和便利，2年来陆续「斜杠」4份副业，成功每月增加数千美元收入。她以为有钱有梦想就能过美满人生，然而事实却是「斜杠经验」反使她更困惑，「两头不到岸」。

宠物寄宿成为马丁内斯最稳定的副业收入。 Jennifer Martinez

35岁的马丁内斯（Jennifer Martinez）住在纽约，2017年起在一间AI新创公司担任产品经理（PM），是一份全远端工作。随着通膨侵蚀薪资、科技业裁员消息不断，买楼、旅行等目标令她感受到经济压力，于是她尝试踏出舒适圈开创副业。

她先是透过Rover承接宠物寄宿，这成为了收入最多且最稳定的副业，每个月有20至25天会带狗回家，每晚收费约65美元（约510港元），月收入可达1000美元（约7840港元）。她笑说，原本担心遇到会咬家私甚至咬人的恶犬，所幸并没有。这份副业让她走出家门、认识邻居，反而缓解了正职远端工作的孤独感。

宠物寄宿成为马丁内斯最稳定的副业收入。 Jennifer Martinez

此外，她在新冠疫情期间开始接触陶艺创作，经Etsy网店贩售作品，过去1年售出约15个、每个定价60美元（约470港元）。她还在TikTok记录职涯规划与副业生活，并在LinkedIn接案提供产品咨询服务，偶尔赚多数百美元外快。

马丁内斯接受《商业内幕》访问时坦言，她原本以为斜杠生活带来额外收入，可以找到自己想走的发展方向，没想到斜杠反而令她迷失方向、感到困惑，因为越试越发现还有更多的可能性。另一方面，她也因为「无法从那些让我更快乐的事情中赚取收入」而挣扎。

马丁内斯最想将陶艺或手工艺术事业变成正职。 Jennifer Martinez

她发现正职工作没有带来成就感，近日尝试转职，期望新事物可提高工作满意度。她最终目标仍是将其中一个副业变成正职，最想成为全职陶艺家或发展某种手工艺术事业，但目前情况还无法达成目标。