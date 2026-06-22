红Princess︱高级柑橘果苗疑流至中国 日农相撑爱媛县跨国搜证提告

日本爱媛县研发的高级柑橘品种「红Princess」树苗疑非法外流至中国，农林水产大臣铃木宪和周一表示，日本农产品外流海外是个严重的问题，当局将向爱媛县提供必要的支援。

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爱媛县知事中村时广等人向农林水产大臣铃木宪和求助。 X / 塩崎彰久

「红Princess」是爱媛县自2005年起开始研发的高级柑橘品种，2022年在日本国内完成品种注册，直至2025年3月才正式上市。农水省表示，上年度已掌握到中国网上有人贩售与「红公主」名称相似的苗木。未经许可将在日本注册的品种带往海外，是违反《种苗法》的行为。

爱媛县研发高级柑橘品种「红Princess」树苗，疑已非法外流至中国。www.kankitsu.aifood.jp

针对此事，铃木22日内阁会议后的记者会上表示：「日本产农产品的海外外流，特别是新种苗，是一个严重的问题。」他表明如果爱媛县需要在中国搜证或提告，农水省将提供必要的支援。

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日本香印提子为日本品种的麝香葡萄，多出产自冈山、长野及山梨县，以其果皮薄脆、果肉多汁且甜度高而闻名（Go NAGANO长野県公式観光サイト）

另一日本果苗品种外流的例子是晴王麝香葡萄（Shine Muscat），铃木指出，光是换算授权费的损失，每年就高达近200亿日圆（约9.7亿港元）。他表示，今年8月前将设立专门处理开发者权益的机构，遏止日本优良品种在海外被擅自栽培，同时透过授权机制转化为海外收益。