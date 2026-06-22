Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

红Princess︱高级柑橘果苗疑流至中国 日农相撑爱媛县跨国搜证提告

即时国际
更新时间：19:37 2026-06-22 HKT
发布时间：19:37 2026-06-22 HKT

日本爱媛县研发的高级柑橘品种「红Princess」树苗疑非法外流至中国，农林水产大臣铃木宪和周一表示，日本农产品外流海外是个严重的问题，当局将向爱媛县提供必要的支援。

相关新闻：红Princess｜爱媛县柑橘树苗疑非法外流至中国 研发18载去年始应市

爱媛县知事中村时广等人向农林水产大臣铃木宪和求助。 X / 塩崎彰久
爱媛县知事中村时广等人向农林水产大臣铃木宪和求助。 X / 塩崎彰久

「红Princess」是爱媛县自2005年起开始研发的高级柑橘品种，2022年在日本国内完成品种注册，直至2025年3月才正式上市。农水省表示，上年度已掌握到中国网上有人贩售与「红公主」名称相似的苗木。未经许可将在日本注册的品种带往海外，是违反《种苗法》的行为。

爱媛县研发高级柑橘品种「红Princess」树苗，疑已非法外流至中国。www.kankitsu.aifood.jp
爱媛县研发高级柑橘品种「红Princess」树苗，疑已非法外流至中国。www.kankitsu.aifood.jp

针对此事，铃木22日内阁会议后的记者会上表示：「日本产农产品的海外外流，特别是新种苗，是一个严重的问题。」他表明如果爱媛县需要在中国搜证或提告，农水省将提供必要的支援。

相关新闻：国产香印提子「阳光玫瑰」扮日本「晴王」 靠¥7蚊礼盒升价10倍︱有片

日本香印提子为日本品种的麝香葡萄，多出产自冈山、长野及山梨县，以其果皮薄脆、果肉多汁且甜度高而闻名（Go NAGANO长野県公式観光サイト）
日本香印提子为日本品种的麝香葡萄，多出产自冈山、长野及山梨县，以其果皮薄脆、果肉多汁且甜度高而闻名（Go NAGANO长野県公式観光サイト）

另一日本果苗品种外流的例子是晴王麝香葡萄（Shine Muscat），铃木指出，光是换算授权费的损失，每年就高达近200亿日圆（约9.7亿港元）。他表示，今年8月前将设立专门处理开发者权益的机构，遏止日本优良品种在海外被擅自栽培，同时透过授权机制转化为海外收益。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
15岁情侣偷尝禁果兼肛交 女方分手2年后报警 22岁男获有条件释放 自签$2000保证两年内不犯案
01:12
15岁情侣偷尝禁果兼肛交 女方分手2年后报警 22岁男获有条件释放 自签$2000保证两年内不犯案
社会
8小时前
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
时事热话
10小时前
毛舜筠晒家庭照为老公区丁平庆父亲节 女婿Andrew罕现身成焦点 结婚2年定居美国
毛舜筠晒家庭照为老公区丁平庆父亲节 女婿Andrew罕现身成焦点 结婚2年定居美国
影视圈
9小时前
「周街都50K啦！」离地父母狂踩2万起薪亲生仔：「系咪谂住住㓥房？」超狂背景曝光网民秒懂｜Juicy叮
「周街都50K啦！」离地父母狂踩2万起薪亲生仔：「系咪谂住住㓥房？」超狂背景曝光网民秒懂｜Juicy叮
时事热话
6小时前
钱嘉乐13岁大女钱凯晴变气质美少女 父女依偎温馨合照 身高超越阿妈汤盈盈
钱嘉乐13岁大女钱凯晴变气质美少女 父女依偎温馨合照 身高超越阿妈汤盈盈
影视圈
5小时前
施可莹离世｜生前申请成「大体老师」遗爱人间 捐遗体助医科生学习｜即睇港大中大遗体捐赠计划
施可莹离世｜生前申请成「大体老师」遗爱人间 捐遗体助医科生学习｜即睇港大中大遗体捐赠计划
医生教室
7小时前
性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存
性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存
影视圈
10小时前
以为执到宝？港男2500人仔租深圳「最贵富豪区」？网民放大窗外一睇 揭惊人真相｜Juicy叮
以为执到宝？港男2500人仔租深圳「最贵富豪区」？网民放大窗外一睇 揭惊人真相｜Juicy叮
时事热话
3小时前
美心MX两店6.30同步结业！海怡半岛/西九龙中心 港岛区版图缩减仅余6分店...
美心MX两店月底同步结业！海怡半岛、西九龙中心租约期满 港岛区版图缩至6分店
饮食
7小时前
初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂
初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂
食用安全
12小时前