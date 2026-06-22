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印度恐怖伦常案︱12岁叔仔劈酒狂煲咸片 性侵9月大侄女致命危

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更新时间：18:15 2026-06-22 HKT
发布时间：18:15 2026-06-22 HKT

印度北方邦（Uttar Pradesh）近日发生一宗严重刑事案件。一名12岁少年涉嫌在大量饮酒及观看色情影片后，于深夜强行抱走并性侵一名仅9个月大、正在熟睡的女婴。受害女婴被家人发现时身受重伤，涉案少年已被当地警方拘留。

被发现时全身血

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综合印度媒体的报道，本案发生于北方邦的古拉里哈（Gulariha）警局管辖范围。涉案的12岁少年于6月19日晚间，涉嫌在大量饮酒后以手机观看色情内容。随后，他绑架并性侵当时正躺在母亲身旁熟睡的无辜女婴，而受害女婴为其侄女。

家属表示，女婴于20日凌晨2时左右失踪，全村居民随即展开搜寻。直到20日上午，搜救人员才在离家约500米处的田野铁皮棚附近发现女婴，当时她浑身是血。

警方调查指出，涉案少年是在案发前3天，才从昌迪加尔（Chandigarh）抵达古拉里哈（Gulariha）。

医学检查结果证实女婴曾遭受性侵且情况危急，其后因病情恶化，已被转送至当地知名的BRD医学院（BRD Medical College）接受进一步救治。

调查人员事后在涉案少年的手机中，查获逾50部不雅影片及100多个色情网站的浏览纪录，并于21日将其拘留。当地警长帕蒂尔（Nimesh Patil）证实，受害女婴目前正在接受治疗，全案已依法律程序展开进一步行动。
 

 

 

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