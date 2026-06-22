禽流感｜西澳发现第2宗野鸟感染H5N1 养殖场防疫封锁

澳洲西澳（WA）当局证实，发现第二宗候鸟验出感染致命H5N1禽流感病毒。

澳洲农业部长哥连斯（Julie Collins）周一表示：「我们正在努力确定，除了这两只孤立的鸟类之外，H5禽流感是否已在澳洲的野生动物中传播开来。」

甲型H5N1禽流感病毒颗粒（金色）。

哥连斯表示，目前尚无证据显示野生动物出现大规模死亡，也未有证据显示病毒已传播到澳洲的家禽或农业系统。

澳洲于6月14日发现怀疑受感染的野生候鸟贼鸥，上周六确诊H5N1，是澳洲首次发现H5病例。而第二宗个案，染病的是一只北方巨型海燕。据报还有十几宗鸟类生病或死亡的个案仍在确认病因。

H5N1病毒正在迅速变异，哺乳动物的禽流感病例正在显著上升，令人担忧。路透社

多年来，全球动物群均遭受致命H5禽流感威胁，澳洲原本是唯一幸免的大陆。

澳洲最大的家禽生产商之一英格姆公司（Ingham's）宣布，为降低禽流感可能带来的风险，其位于西澳的所有业务实施全面封锁，禁止一切非必要人员进入。

澳洲环境部长瓦特（Murray Watt）表示，澳洲已为应对该毒株的局部爆发做好了充分准备。