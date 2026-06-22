禽流感｜西澳发现第2宗野鸟感染H5N1 养殖场防疫封锁
更新时间：17:50 2026-06-22 HKT
发布时间：17:50 2026-06-22 HKT
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澳洲西澳（WA）当局证实，发现第二宗候鸟验出感染致命H5N1禽流感病毒。
澳洲农业部长哥连斯（Julie Collins）周一表示：「我们正在努力确定，除了这两只孤立的鸟类之外，H5禽流感是否已在澳洲的野生动物中传播开来。」
哥连斯表示，目前尚无证据显示野生动物出现大规模死亡，也未有证据显示病毒已传播到澳洲的家禽或农业系统。
澳洲于6月14日发现怀疑受感染的野生候鸟贼鸥，上周六确诊H5N1，是澳洲首次发现H5病例。而第二宗个案，染病的是一只北方巨型海燕。据报还有十几宗鸟类生病或死亡的个案仍在确认病因。
多年来，全球动物群均遭受致命H5禽流感威胁，澳洲原本是唯一幸免的大陆。
澳洲最大的家禽生产商之一英格姆公司（Ingham's）宣布，为降低禽流感可能带来的风险，其位于西澳的所有业务实施全面封锁，禁止一切非必要人员进入。
澳洲环境部长瓦特（Murray Watt）表示，澳洲已为应对该毒株的局部爆发做好了充分准备。
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