Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

禽流感｜西澳发现第2宗野鸟感染H5N1 养殖场防疫封锁

即时国际
更新时间：17:50 2026-06-22 HKT
发布时间：17:50 2026-06-22 HKT

澳洲西澳（WA）当局证实，发现第二宗候鸟验出感染致命H5N1禽流感病毒。

澳洲农业部长哥连斯（Julie Collins）周一表示：「我们正在努力确定，除了这两只孤立的鸟类之外，H5禽流感是否已在澳洲的野生动物中传播开来。」

甲型H5N1禽流感病毒颗粒（金色）。
甲型H5N1禽流感病毒颗粒（金色）。

哥连斯表示，目前尚无证据显示野生动物出现大规模死亡，也未有证据显示病毒已传播到澳洲的家禽或农业系统。

澳洲于6月14日发现怀疑受感染的野生候鸟贼鸥，上周六确诊H5N1，是澳洲首次发现H5病例。而第二宗个案，染病的是一只北方巨型海燕。据报还有十几宗鸟类生病或死亡的个案仍在确认病因。

H5N1病毒正在迅速变异，哺乳动物的禽流感病例正在显著上升，令人担忧。路透社
H5N1病毒正在迅速变异，哺乳动物的禽流感病例正在显著上升，令人担忧。路透社

多年来，全球动物群均遭受致命H5禽流感威胁，澳洲原本是唯一幸免的大陆。

澳洲最大的家禽生产商之一英格姆公司（Ingham's）宣布，为降低禽流感可能带来的风险，其位于西澳的所有业务实施全面封锁，禁止一切非必要人员进入。

澳洲环境部长瓦特（Murray Watt）表示，澳洲已为应对该毒株的局部爆发做好了充分准备。 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
15岁情侣偷尝禁果兼肛交 女方分手2年后报警 22岁男获有条件释放 自签$2000保证两年内不犯案
01:12
15岁情侣偷尝禁果兼肛交 女方分手2年后报警 22岁男获有条件释放 自签$2000保证两年内不犯案
社会
6小时前
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
时事热话
8小时前
毛舜筠晒家庭照为老公区丁平庆父亲节 女婿Andrew罕现身成焦点 结婚2年定居美国
毛舜筠晒家庭照为老公区丁平庆父亲节 女婿Andrew罕现身成焦点 结婚2年定居美国
影视圈
8小时前
性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存
性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存
影视圈
9小时前
「周街都50K啦！」离地父母狂踩2万起薪亲生仔：「系咪谂住住㓥房？」超狂背景曝光网民秒懂｜Juicy叮
「周街都50K啦！」离地父母狂踩2万起薪亲生仔：「系咪谂住住㓥房？」超狂背景曝光网民秒懂｜Juicy叮
时事热话
4小时前
施可莹离世｜生前申请成「大体老师」遗爱人间 捐遗体助医科生学习｜即睇港大中大遗体捐赠计划
施可莹离世｜生前申请成「大体老师」遗爱人间 捐遗体助医科生学习｜即睇港大中大遗体捐赠计划
医生教室
6小时前
钱嘉乐13岁大女钱凯晴变气质美少女 父女依偎温馨合照 身高超越阿妈汤盈盈
钱嘉乐13岁大女钱凯晴变气质美少女 父女依偎温馨合照 身高超越阿妈汤盈盈
影视圈
4小时前
初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂
初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂
食用安全
10小时前
美心MX两店6.30同步结业！海怡半岛/西九龙中心 港岛区版图缩减仅余6分店...
美心MX两店月底同步结业！海怡半岛、西九龙中心租约期满 港岛区版图缩至6分店
饮食
5小时前
手机广东话语音输入失准？关闭1个隐藏设定 秒解决错字问题 网民实测：好似真系准咗
手机广东话语音输入失准？关闭1个隐藏设定 秒解决错字问题 网民实测：好似真系准咗
生活百科
2026-06-21 13:00 HKT