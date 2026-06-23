施纪贤辞职｜贝安德劝退前卫生大臣施卓添 势成工党党魁接任首相

英国政局迎来历史性大洗牌。面临数月党内逼宫压力的英国首相施纪贤（Keir Starmer），于英国时间22日正式宣布辞去执政工党党魁一职。日前在国会补选中高票回朝、被誉为「北方之王」（King of the North）的前大曼彻斯特市长贝安德（Andy Burnham），随即于同日宣布竞逐党魁。由于原本有意参选的前衞生大臣施卓添（Wes Streeting）宣布弃选并表态支持，在无其他竞争对手的情况下，贝安德已笃定将成为新任工党党魁及新任英国首相。这亦意味着，英国将迎来10年内的第7位首相。

贝安德与施卓添或就英国工党领袖展开角逐。法新社

贝安德昨日在国会宣誓成为议员。

英格兰西北部的英国国会选区梅克菲尔德日前举行补选，工党籍的大曼彻斯特市长贝安德取得大胜。路透社

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前衞生大臣施卓添（Wes Streeting）此前虽然表明会参与竞逐。不过，今天则指出，他过去数周投入许多心力深入了解民意，也草拟了施政规划，但近日被贝安德说服，也相信自己的施政愿景有机会获贝安德领导的政府落实，贝安德也承诺将确保工党「兼容并蓄」。

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贝安德在参选声明中强调，英国当前极需要稳定，工党首要任务是让国家重回正轨，在经济、生活成本、公共服务及青年就业等最核心的民生议题上取得实质进展，确保眼前的权力过渡成为英国「革新重生的过程」。

根据施纪贤公布的选举时程，工党预计于7月9日起接受党魁候选人提名。在党内几乎一致支持且无人挑战的情况下，贝安德将会自动当选，并可望于国会7月16日休会前后正式就任。