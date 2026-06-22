施纪贤辞职︱工党最快9月前迎新党魁 贝安德非唯一接棒人选？

英国首相施纪贤（Keir Starmer）于6月22日宣布将辞任工党党魁，并确保在今年9月前选出新党魁以接任首相。目前，党内已有至少两名潜在人选正积极部署角逐。

贝安德与施卓添或就英国工党领袖展开角逐。法新社

施卓添：脱欧是灾难

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前衞生大臣施卓添（Wes Streeting）此前已表明会参与竞逐。他强调，工党需要就未来的发展方向展开一场「理念之争」。施卓添在5月时曾指出，不希望仓促推动党魁选举，认为若在大曼彻斯特市长贝安德（Andy Burnham）有机会重返国会前便举行选举，既不符合工党的利益，也不符合国家利益。

此外，施卓添形容英国脱欧（Brexit）是灾难性的错误，并主张英国应寻求重新加入欧盟。

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另一名，被视为热门人选是贝安德（Andy Burnham），他亦是工党籍资深政治家，曾任大曼彻斯特市长。他凭借在地方治理的声望与高人气，于2026年6月赢得国会补选，正式重返下议院，并成为挑战相位及角逐工党党魁的热门人选。