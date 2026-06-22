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仁川机场｜疑中国男游客闯女员工休息室「厕所留屎迹」 当局研判内急行错路

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更新时间：16:30 2026-06-22 HKT
发布时间：16:30 2026-06-22 HKT

韩国仁川国际机场一名怀疑是中国人的男性旅客，擅闯第一航厦2楼入境大厅内的女性出入境查验员休息室，甚至走入洗手间排便。由于该休息室位于保安管制区，事件引发外界对机场保安的疑虑。

仁川机场出入境与外国人厅回应表示，目前尚未查明肇事男子的真实身分，但「很可能是内急的旅客走错路，才会在那里如厕」。

据韩媒报道，事发于6月4日晚上。隔天有女职员使用洗手间时，发现大便痕迹，随即向机场安全部门通报。出入境当局调阅监视器，确认拍到一名刚抵达机场的中国籍男性旅客走入该管制空间。

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据指该休息室位于机场保安管制区内，一般人及入境旅客禁止进出。事发时该休息室出入口的电子锁并未正常运作，才会发生旅客「闯关」的事件。让旅客让该名男子有机可乘。事发后，官方仅在休息室前方架设了禁止进入的告示牌与安全围栏，部分员工对此相当不满，认为当局并未积极处理，也没有报警。

仁川机场出入境与外国人厅回应表示，入境大厅人来人往，「很可能是内急走错路，才会在该处如厕」。当局尚未查明肇事男子的身分，但考虑到事件引发的保安疑虑与员工反弹，已定调为严重事件，正研究报警及对涉案中国男游客提告。

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