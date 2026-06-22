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脱欧10周年︱民调逾6成英民众感脱欧「无运行」 3/4望与欧盟更亲近

即时国际
更新时间：14:44 2026-06-22 HKT
发布时间：14:44 2026-06-22 HKT

英国脱离欧盟，明日便届10周年。欧洲智库欧洲对外关系委员会（ECFR）民调显示，有三分之二英国民众，认为脱欧弊大于利，导致生活成本更高、未有实现更美好生活。有四分之三英国受访者，希望与欧盟有更密切联击，认为美国是盟友的仅有18%。

怨推高生活成本

欧洲对外关系委员会21日，在英国脱欧10周年前夕，公布一项相关民调，调查于5月进行，在英国部份，不分党派，包括「改革英国」支持者在内的受访者，有三分之二认为2016年的脱欧，对英国有负面影响，令生活成本升高、没有实现更美好的生活。

上述受访者中，56%认为脱欧不利解决非法移民问题，不利于贸易；57%认为脱欧减少了年轻人的机会；57%认为脱欧是错误。

3/4欧盟受访者欢迎英国重新加入

民调中有四分之三的英国受访者希望与欧盟建立更紧密联系。选择欧洲做安全伙伴首选的占多数，选美国的只有18%。

另外，ECFR一项在欧盟15国进行的民调显示，三分之二的受访者，欢迎英国重返欧盟。

2016年6月23日，英国就脱欧公投，结果51.9%投票民众支持脱欧。

 

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