英国首相施纪贤宣布辞任工党党魁 留任至9月选出接任人选
更新时间：16:36 2026-06-22 HKT
发布时间：16:36 2026-06-22 HKT
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英国首相施纪贤（Keir Starmer）于香港时间约下午4时半，在伦敦唐宁街10号首相府外发表讲话。他宣布辞任工党党魁。
被视为挑战工党党魁一职最大竞争对手的大曼彻斯特市长贝安德（Andy Burnham），上周以压倒性姿态当选国会下议院议员。BBC指出，若施纪贤真的辞职，可能留任至9月下旬，即工党大会前后交接。
报道指出，9月才权力交接实在太慢，恐带来更多延误及不确定性，部分资深议员认为，如果没有人反对贝安德，施纪贤7月中之前就能下台。
但也有人认为，贝安德似乎还没准备好。英国《卫报》指出，为可能的权力交接进行的初期准备工作已经展开，英国首相首席秘书钟德麟（Darren Jones）已和贝安德团队重要成员贺乐怡（Louise Haigh）会晤。
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