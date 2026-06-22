英国首相施纪贤宣布辞任工党党魁 留任至9月选出接任人

英国首相施纪贤（Keir Starmer）于香港时间约下午4时半，在伦敦唐宁街10号首相府外发表讲话。他宣布辞任工党党魁，将尽一切努力确保权力有序交接，并将全力支持他的继任者。料新党魁可在夏季选出，并在国会9月复会前就职。

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施纪贤在妻子陪伴下，在一片欢呼声和掌声中，走向首相府外的讲台。他先回顾2年前入主唐宁街，说那是他「一生中最自豪的时刻」。

他表示，投身政界是为了争取机会改善数百万人的生活，他上任以来重塑了民众对经济和国防的信任，他做的每一个决定都是「把祖国放在第一位」。他指出，工党内部目前正在思考他是否带领工党迎战下届大选的最佳人选，「我听到了党内的答案，会体面地接受这个答案」。

2年前上任「一生中最自豪」

施纪贤表示，周一上午已觐见英王查理斯三世，呈报了辞职的决定。他已要求工党全国执行委员会制定时间表，于7月9日开始接受党魁提名，并在国会夏季休会前完成选举，以确保新党魁在国会9月复会前就职。他将尽一切努力确保权力平稳过渡，并全力支持继任者。

施纪贤最后感谢6年来一直陪伴在侧的朋友和同事，以及唐宁街10号全体工作人员和「杰出的公务员队伍」。他还感谢「了不起的妻子维多利亚」，称她为他的「磐石」，卸任后将花更多时间专注于「人生中最重要的职责」，做一个好丈夫、好爸爸。

讲话临结束时，施纪贤一度哽咽，现场举起如雷贯耳的掌声和欢呼声。他在结束讲话后拥抱了妻子，随后双双转身返回首相府内。

贝安德：热门接任人选

被视为挑战工党党魁一职最大竞争对手的大曼彻斯特市长贝安德（Andy Burnham），上周以压倒性姿态当选国会下议院议员。BBC指出，若施纪贤真的辞职，可能留任至9月下旬，即工党大会前后交接。

报道指出，9月才权力交接实在太慢，恐带来更多延误及不确定性，部分资深议员认为，如果没有人反对贝安德，施纪贤7月中之前就能下台。

但也有人认为，贝安德似乎还没准备好。英国《卫报》指出，为可能的权力交接进行的初期准备工作已经展开，英国首相首席秘书钟德麟（Darren Jones）已和贝安德团队重要成员贺乐怡（Louise Haigh）会晤。