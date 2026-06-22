菲校园枪击至少3死5伤 女生躲枱底哭喊避难 2未成年嫌犯被捕 ︱有片

菲律宾中部莱特岛塔克洛班市周一发生校园枪击案，造成3名学生死亡，另有5人受伤。2名嫌犯均为未成年人，其中一人只有15岁，已被警方拘捕。

事发于圣荷西中学（San Jose National High School），经菲律宾警方初步调查，确认其中一名枪手15岁，在校园内被捕。另一名嫌犯也是未成年人，在逃跑途中被捕。2人犯案动机仍在调查中，疑似与遭欺凌有关。

校园枪击案中有人由担架抬走。102.9 Sweet FM Kabankalan/FB

事发于圣荷西中学。102.9 Sweet FM Kabankalan

枪击案现场是圣荷西中学。San Jose National High School FB

一枪手年仅15岁 疑涉长期遭欺凌

事发于上午9时过后不久，当地警局接获通报，随后立即派员到场，封锁校园并维护现场安全，确保学生、教师及校内人员撤离与安置。

警方指出，首名嫌犯在案发后数分钟内于现场遭逮捕，第2名嫌犯一度逃逸，随后在圣荷西区居民协助下被当局制服。伤者已被送往医疗院所接受治疗。菲律宾通讯社其后指出，首名嫌犯是15岁的9年级学生。

塔克洛班市警察局长盖蒂根（Noelito Getigan）告诉「马尼拉公报」（Manila Bulletin）说，枪击案疑似与嫌犯长期遭欺凌有关。当局已展开调查，以厘清枪击事件发生原因、犯案动机及相关经过。

学生急躲桌下画面曝光

根据菲律宾地方电视台GMA Regional TV News在社交媒体公布的影片，枪击发生时，校内仍在上课，突如其来的连续枪声令师生陷入恐慌。部分教室疑似紧急反锁，学生惊恐地躲在教室课桌下，甚至有女学生中弹被同学合力抬出。

事发后，塔克洛班市政府宣布圣荷西区内多所学校停课，包括圣荷西中央学校、曼卢里普小学及国立圣荷西高中。圣荷西区位于塔克洛班市机场附近。