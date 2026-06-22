Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

横滨惊传随机持刀伤人 男子公园跑步突被捅一刀 嫌犯在逃

即时国际
更新时间：12:08 2026-06-22 HKT
发布时间：12:08 2026-06-22 HKT

日本横滨市上周六（20）日惊传随机持刀伤人事件，一名男子到市内一处公园跑步，正他做伸展动作时，背后突然有人持刀猛刺其右侧腹部。凶徒伤人后随即逃离现场。警方研判这宗事件为随机伤人，目前仍在追查嫌犯下落。

事发生于下午5时左右，现场是神奈川区知名地标三泽公园，男子受伤后步行前往医院就医，并无生命危险。

案发现场是三泽公园。横滨市旅游官网
案发现场是三泽公园。横滨市旅游官网
横滨的三泽公园（红圈处）传出持刀伤人事件。Google地图
横滨的三泽公园（红圈处）传出持刀伤人事件。Google地图
案发的三泽公园距离JR横滨站西北方仅约2公里。维基百科
案发的三泽公园距离JR横滨站西北方仅约2公里。维基百科

距JR横滨站仅约2公里

警方表示，嫌犯行凶后随即逃离现场，而受伤男子与嫌犯完全不认识，且现场并无任何纠纷前兆，目前已正式将全案列为极其恶劣的随机伤人事件。  警方现正调阅公园周边CCTV画面，以追查在逃刀客下落及其犯案动机。

案发的三泽公园距离JR横滨站西北方仅约2公里，园区内规划有大型田径场、球场等多项专业体育设施，平日与假日都是当地市民热门的运动与散步圣地。

由于光天化日之下，竟在公园发生随机砍人案，附近居民感到人人自危。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
Save Lily｜父亲称Danny情况每况愈下 盼早日团聚 母获准留院陪伴冀喂人奶
Save Lily｜父亲称Danny情况每况愈下 盼早日团聚 母获准留院陪伴冀喂人奶
突发
2小时前
关闭逾30年的深圳西丽塔，再次免费开放。深圳微时光
深圳西丽塔︱关闭逾30年正式开放 前身原来是……
湾区时事
17小时前
Save Lily｜Danny发烧急送东区医院 或须接受脊椎穿刺手术 父亲：非常担忧
Save Lily｜Danny发烧急送东区医院 或须接受脊椎穿刺手术 父亲：非常担忧
突发
10小时前
初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂
初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂
食用安全
4小时前
性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存
性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存
影视圈
3小时前
将军澳黑裙女霸气等车 单拖搬高过头「贴身神物」直落月台 网民见一细节惊呼：搬去边度都污糟｜Juicy叮
将军澳黑裙女霸气等车 单拖搬高过头「贴身神物」直落月台 网民见一细节惊呼：搬去边度都污糟｜Juicy叮
时事热话
20小时前
高海宁拍戏被掌掴一巴即入院：擘唔大个口 笑容亦受影响 马国明好奇打人者身份丨一周星星
高海宁拍戏被掌掴一巴即入院：擘唔大个口 笑容亦受影响 马国明好奇打人者身份丨一周星星
影视圈
13小时前
铜锣湾人气素食自助餐 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司 全日3市免加一
铜锣湾人气素食自助餐 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司 全日3市免加一
饮食
23小时前
初级大人必学！用完电器要拔走插头？悭电兼防火 即睇4款高危家电
初级大人必学！用完电器要拔走插头？悭电兼防火 即睇4款高危家电
食用安全
20小时前
无叶风扇比传统风扇更降温？达人拆解4大差异 附清洁贴士保风力/延长使用寿命
无叶风扇比传统风扇更降温？达人拆解4大差异 附清洁贴士保风力/延长使用寿命
食用安全
23小时前