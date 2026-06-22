横滨惊传随机持刀伤人 男子公园跑步突被捅一刀 嫌犯在逃

日本横滨市上周六（20）日惊传随机持刀伤人事件，一名男子到市内一处公园跑步，正他做伸展动作时，背后突然有人持刀猛刺其右侧腹部。凶徒伤人后随即逃离现场。警方研判这宗事件为随机伤人，目前仍在追查嫌犯下落。

事发生于下午5时左右，现场是神奈川区知名地标三泽公园，男子受伤后步行前往医院就医，并无生命危险。

案发现场是三泽公园。横滨市旅游官网

横滨的三泽公园（红圈处）传出持刀伤人事件。Google地图

案发的三泽公园距离JR横滨站西北方仅约2公里。维基百科

距JR横滨站仅约2公里

警方表示，嫌犯行凶后随即逃离现场，而受伤男子与嫌犯完全不认识，且现场并无任何纠纷前兆，目前已正式将全案列为极其恶劣的随机伤人事件。 警方现正调阅公园周边CCTV画面，以追查在逃刀客下落及其犯案动机。

案发的三泽公园距离JR横滨站西北方仅约2公里，园区内规划有大型田径场、球场等多项专业体育设施，平日与假日都是当地市民热门的运动与散步圣地。

由于光天化日之下，竟在公园发生随机砍人案，附近居民感到人人自危。