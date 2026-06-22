倒映池整修一波三折 特朗普指遭人破坏

美国总统特朗普上周六称，华盛顿倒映池整修工程遭到恶人破坏，需要再度翻修，因池中藻类大量滋生、涂层剥落。

长620米的倒映池坐落于林肯纪念堂前方。特朗普大力推动这项翻新工程，请来承包商排干池水，并为池底重新涂上新的「美国国旗蓝」密封涂层；然而重新注满池水后不久，池中便出现大量藻类滋生，涂层也开始剥落，水面上可见一块块脱落涂层浮出。特朗普发文说：「我们今天和承包商会面，很可能被逼将池水排出，以进行必要修复，但会尽快完成。」至于修复作业会让这项据报迄今花费1400万美元（1.1亿港元）的整修工程增加多少费用，目前还不得而知。

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特朗普说，有人「拿着某种刀片或利刃」在池底「留下一道250呎长的划痕」，并向池水中倾倒「腐蚀性与破坏性的化学药剂」，但未提出任何证据。其中一位被指破坏倒映池的人是67岁的前奥运选手赫恩。他说，自己骑了84公里的单车，在林肯纪念堂停下脚步，想亲眼看看倒映池整修情况，他弯下身触摸一块脱落的蓝色涂层，随即被公园警察以涉嫌毁损政府财产的轻罪逮捕。专家则说，工人为消除藻类而投入双氧水，反而刺激了另一种藻类大量繁殖。