AI人才战升温 诺贝尔奖得主跳槽Anthropic

曾获诺贝尔化学奖的资深科学家江珀（John Jumper）宣布，他将离开Google DeepMind，加入人工智能（AI）新创公司Anthropic，成为Google旗下研究公司近期又一位重量级人才出走的案例。

2024年江珀与Google DeepMind行政总裁哈萨比斯共同获颁诺贝尔化学奖，表扬他们共同开发AlphaFold，这项突破性AI技术已预测超过2亿种蛋白质结构，大幅缩短生物学与医学研究所需时间。



江珀日前在X平台发文宣布：「待了近9年之后，我决定离开Google DeepMind，加入Anthropic。」Meta、Alphabet等科技巨头以及Anthropic、OpenAI等新创公司正激烈争夺顶尖AI研究人才，在开发下一代AI系统的竞赛中展开抢人大战。

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美国金融服务分析师路里亚表示：「AI研究人才极度抢手，最前沿的AI实验室会无所不用其极地争取他们。这让OpenAI和Anthropic比Google这类大型公司更具优势，因为他们能简化官僚程序，让员工更专注追求超级智慧（superintelligence）目标」。

江珀突然宣布离职，距Google工程副总裁兼Gemini模型共同负责人Noam Shazeer宣布转投OpenAI的怀抱，仅相隔数日。