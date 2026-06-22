Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱特朗普：若谈判失败 将收霍尔木兹海峡保护费

即时国际
更新时间：12:02 2026-06-22 HKT
发布时间：12:02 2026-06-22 HKT

美国总统特朗普上周六在社交媒体发文称，如果与伊朗不能达成协议，美国将征收霍尔木兹海峡通行费。帖文写道：「在停火期间的60天内，霍尔木兹海峡将免收通行费。」

他说，在60天期满后，也不会征收任何通行费，除非是在未能完成最终协议的情况下，该费用将由美国征收，以此作为美方扮演中东各国「守护天使」的服务报酬，用以补偿过去、现在及未来的成本花费。美伊先前签署的谅解备忘录仅确保为期60天的霍峡免通行费待遇，但伊方称60天后将收取通行费。

相关新闻：伊朗局势︱美国伊朗巴基斯坦卡塔尔代表抵谈判会场 有指伊方拒与美方握手合照

特朗普之前曾抨击伊朗意图收费，说：「我们希望它开放，希望它免费通行……那是国际水道」。

特朗普昨日接受霍士新闻采访时说，如果美伊未能达成协议，美国将会成为霍峡的「守护者」，并收取中东地区20%的石油收益。他说：「如果有必要，我们可能会接管霍尔木兹海峡。」

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
Save Lily｜父亲称Danny情况每况愈下 盼早日团聚 母获准留院陪伴冀喂人奶
Save Lily｜父亲称Danny情况每况愈下 盼早日团聚 母获准留院陪伴冀喂人奶
突发
2小时前
关闭逾30年的深圳西丽塔，再次免费开放。深圳微时光
深圳西丽塔︱关闭逾30年正式开放 前身原来是……
湾区时事
17小时前
Save Lily｜Danny发烧急送东区医院 或须接受脊椎穿刺手术 父亲：非常担忧
Save Lily｜Danny发烧急送东区医院 或须接受脊椎穿刺手术 父亲：非常担忧
突发
10小时前
初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂
初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂
食用安全
4小时前
性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存
性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存
影视圈
3小时前
将军澳黑裙女霸气等车 单拖搬高过头「贴身神物」直落月台 网民见一细节惊呼：搬去边度都污糟｜Juicy叮
将军澳黑裙女霸气等车 单拖搬高过头「贴身神物」直落月台 网民见一细节惊呼：搬去边度都污糟｜Juicy叮
时事热话
20小时前
高海宁拍戏被掌掴一巴即入院：擘唔大个口 笑容亦受影响 马国明好奇打人者身份丨一周星星
高海宁拍戏被掌掴一巴即入院：擘唔大个口 笑容亦受影响 马国明好奇打人者身份丨一周星星
影视圈
13小时前
铜锣湾人气素食自助餐 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司 全日3市免加一
铜锣湾人气素食自助餐 $79起任食炸物/点心/糖水/寿司 全日3市免加一
饮食
23小时前
初级大人必学！用完电器要拔走插头？悭电兼防火 即睇4款高危家电
初级大人必学！用完电器要拔走插头？悭电兼防火 即睇4款高危家电
食用安全
20小时前
无叶风扇比传统风扇更降温？达人拆解4大差异 附清洁贴士保风力/延长使用寿命
无叶风扇比传统风扇更降温？达人拆解4大差异 附清洁贴士保风力/延长使用寿命
食用安全
23小时前