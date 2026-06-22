伊朗局势︱特朗普：若谈判失败 将收霍尔木兹海峡保护费

美国总统特朗普上周六在社交媒体发文称，如果与伊朗不能达成协议，美国将征收霍尔木兹海峡通行费。帖文写道：「在停火期间的60天内，霍尔木兹海峡将免收通行费。」



他说，在60天期满后，也不会征收任何通行费，除非是在未能完成最终协议的情况下，该费用将由美国征收，以此作为美方扮演中东各国「守护天使」的服务报酬，用以补偿过去、现在及未来的成本花费。美伊先前签署的谅解备忘录仅确保为期60天的霍峡免通行费待遇，但伊方称60天后将收取通行费。

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特朗普之前曾抨击伊朗意图收费，说：「我们希望它开放，希望它免费通行……那是国际水道」。

特朗普昨日接受霍士新闻采访时说，如果美伊未能达成协议，美国将会成为霍峡的「守护者」，并收取中东地区20%的石油收益。他说：「如果有必要，我们可能会接管霍尔木兹海峡。」