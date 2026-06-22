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东京一小学音乐课室起火酿11伤 疑电暖器引起

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更新时间：10:58 2026-06-22 HKT
发布时间：10:58 2026-06-22 HKT

日本东京区立泷野川第三小学于19日上午发生火灾，造成11名学生及教职员受伤。警方初步调查显示，起火原因无第三方介入，起火点位于4楼音乐课室，调查重点指向课室内的电暖器。

相关新闻：东京小学大火疏散约340人共10人受伤送院 起火原因未明︱有片

据日本放送协会（NHK）及时事通信社报道，火灾发生于19日上午11时左右，火势迅速烧毁音乐课室等约200平方米面积。东京消防厅派出超过50架消防车到场扑救，消息指有人被困火场，其后消防员成功救出3名学生及1名老师。

火灾共造成8名学生及3名教师受伤，其中7名学生因吸入浓烟不适、1名学生因跌倒而骨折。校内中约300名师生疏散到附近公园，其后返回校园。

警方在课室内发现疑似烧焦的衣物，课室当时放置一部暖炉及多部风扇。初步检查显示，风扇并无跳掣等异常，但暖炉的电线仍插在插座上。

目前并无发现外人潜入校园或音乐课室的迹象，初步判为属过失失火，警方正针对暖炉厘清确切起火原因及事发过程。受伤的学生及教职员已送院治理。

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