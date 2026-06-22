伊朗局势︱卡塔尔及巴基斯坦发联合声明 伊朗外长称在石油销售许可取得重大进展

卡塔尔和巴基斯坦发布的联合声明，在美伊谅解备忘录框架下举行的首轮高级别会谈已在瑞士比尔根山结束。

声明称，各方同意成立一个高级别委员会，负责对调解工作进行政治层面的监督。首席谈判代表将定期向该委员会汇报，并牵头负责核问题、解除制裁问题以及监测与争端解决小组的工作，以确保谅解备忘录的有效执行及其他相关事务。

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60天内达成最终协议路线图

声明列四大要点，包括

●该高级别委员会就在60天内达成最终协议的路线图达成一致，为立即启动进一步技术谈判奠定基础。

●各方建立了一条沟通渠道，以保障商业船只安全通过霍尔木兹海峡。

●各方同意建立一个「冲突降级小组」，由斡旋方协助，在各方与黎巴嫩之间进行协调，以确保按照谅解备忘录的规定，终止在黎巴嫩的军事行动。

●技术层级会谈将在本周剩余时间继续在瑞士比尔根山举行，就所有问题展开讨论。



伊朗外交部长阿拉格齐周一（22日）在社交媒体上发文说，在巴基斯坦和卡塔尔斡旋下，结束黎巴嫩冲突、伊朗「石油和石化产品出口获得豁免、封锁被解除、部分资产被解冻、并启动了一项重大的伊朗重建和发展计划」等各方取得重要进展。