俄乌战争︱克里米亚暂停向民众出售汽油 乌军无人机夜袭莫斯科

俄罗斯控制下的克里米亚半岛正面临严重燃料短缺危机。当局宣布暂停向一般民众及民营企业出售汽油，仅限供应政府部门及公共安全机构，居民加油问题加剧。

俄罗斯任命的克里米亚事务负责人阿克肖诺夫 （Sergey Aksyonov）表示，乌克兰军方最新一轮夜间袭击造成4人死亡、28人受伤。他随后宣布，全岛加油站将无限期停止向所有非国营公司及个人销售汽油 ，燃料只会售卖予确保克里米亚运作与安全的政府机构。

克里米亚半岛正面临严重燃料短缺危机。美联社

克里米亚半岛正面临严重燃料短缺危机。美联社

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俄乌互轰酿伤亡 机场一度关闭

莫斯科市长索比亚宁（Sergei Sobyanin）表示，22日凌晨有接近60架企图袭击首都的乌克兰无人机被击落。受事件影响，谢列梅捷沃（Sheremetyevo）、多莫杰多沃（Domodedovo）等四大机场一度暂停航班起降，其后已恢复正常。俄罗斯国防部宣称，当晚在全国及俄控地区共击落多达301架无人机。

另一方面，乌克兰地方官员指出，俄军于周日晚间至周一凌晨，对乌克兰南部奥德萨（Odesa）及东南部札波罗热（Zaporizhzhia）发动空袭，至少造成2人死亡、6人受伤，部分农业设施及燃料储存槽起火。海军亦透露，一艘悬挂巴拿马国旗的土耳其货轮在黑海遭俄军无人机击中，导致船员受伤。

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乌军持续袭击能源设施

据报，乌克兰总统泽连斯基证实，乌军近期针对克里米亚一处大型油库及俄罗斯克拉斯诺达尔边疆区的石油运输设施发动攻击，旨在削弱俄方能源基础设施及持续作战能力。这引发自2014年俄罗斯吞并克里米亚以来，该地区最严重的能源危机。 俄方则称，乌军无人机袭击导致一座石油码头起火，另有一艘渡轮遇袭，一人死亡。

早在5月底，克里米亚已实施汽油配给制度，每名车主每周限购20公升，相关配额迅速售罄，大批驾驶者需排队数小时。部分居民尝试从俄罗斯本土经刻赤大桥运送燃料入境，但每车最多只限携带100公升，亦有人趁机高价转售。目前克里米亚民众生活受影响，加油站前大排长龙。