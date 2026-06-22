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伊朗局势︱美伊首轮会谈结束  伊朗代表团不满特朗普言论一度离开会场

即时国际
更新时间：09:51 2026-06-22 HKT
发布时间：09:51 2026-06-22 HKT

美国和伊朗代表在瑞士当地时间比尔根山举行谈判，出现重重波折。最新消息，卡塔尔和巴基斯坦发布的联合声明，在美伊谅解备忘录框架下举行的首轮高级别会谈已在瑞士比尔根山结束。较早前，伊朗代表团因不满美国总统特朗普的言论，一度离开会场。后来经有关方面调停始恢复。

据卡塔尔和巴基斯坦有关声明说，谈判取得「令人鼓舞的进展」，包括建立进一步技术性会谈的机制。较早前伊朗方面消息，在伊朗、美国、巴基斯坦和卡塔尔四方会谈结束后，伊朗与卡塔尔代表团开始进行双边会谈。

相关新闻：伊朗局势︱美伊谅解备忘录四大要点 各方就60天内达成最终协议路线图

在首轮会谈结束前，伊朗方面有消息曾指，谈判未有讨论伊朗核计划问题，优先理与黎巴嫩相关的问题。

美国总统特朗普较早前发文，警告伊朗停止在黎巴嫩的「代理人」行动，否则美国将再次猛烈打击伊朗。伊朗代表团随后对特朗普言论提出抗议，同时离开会场，暂停谈判，转向内部磋商。

伊朗代表团负入卡利巴夫在社交媒体发文称，「他们最好谨言慎行，我们的武装部队2 准备好以不同的方式回应他们。」黎巴嫩「广场」电视台报道，伊朗的回应很明确，除非特朗普就其威胁言论作出道歉，以及以色列军队撤出黎巴嫩南部，否则伊朗代表团不会重返谈判桌。

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