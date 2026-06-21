以色列不满被列性暴力黑名单 代表斥联合国官员「收声」「出去」︱有片

联合国于6月19日在纽约总部举行「消除冲突中性暴力行为国际日」纪念活动。在当日的一场公开会议上，现场出现违反外交礼节的激烈冲突，引发国际关注。以色列常驻联合国代表丹尼．达农（Danny Danon）因不满联合国5月份，把以色列列入涉及冲突中性暴力行为的相关名单，与联合国秘书长儿童与武装冲突问题特别代表瓦妮莎．弗雷泽（Vanessa Frazier）当场爆发激烈口角。期间，达农情绪激动，更一度向对方多次高喊「闭嘴」及「出去」。

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要求以方不要作人身攻势

联合国会议上，以色列代表和联合国官员爆发激烈争吵。ilbannay@X

达农在会中发言时，指控联合国「冲突中性暴力问题」秘书长特别代表帕滕（Pramila Patten）早前的报告带有偏见，并要求她辞职。他还将矛头指向联合国秘书长古特雷斯（António Guterres），声称帕滕是「屈服于秘书长对以色列的执念」，并批评联合国长期针对以色列采取不公平立场。

不过，当达农持续发言时，弗雷泽以程序问题为由打断，要求他避免对联合国官员进行人身攻击，并表示相关报告内容均有经过查证的证据支持。

俄军哈马斯皆榜上有名

争议起因于帕滕在5月发表报告，首度将以色列列入涉嫌在武装冲突中涉及性暴力行为的名单。此举引发以色列政府强烈反弹，以色列外交部更批评相关决定是「道德上的耻辱」。

根据联合国在2026年5月底发布的年度报告，以军方、俄军以及哈玛斯（Hamas）皆被列入涉及「冲突中实施性暴力」的全球黑名单中。