伊朗局势︱以民调：逾9成受访者认伊朗胜利 不足3成撑内塔尼亚胡连任
更新时间：19:05 2026-06-21 HKT
发布时间：19:05 2026-06-21 HKT
发布时间：19:05 2026-06-21 HKT
美国、伊朗、巴基斯坦三方代表今日（21日）于瑞士就美伊战争进行双边或三边谈判。不过，日前一项以色列民调反映，自美伊达成协议后，绝大部份以色列民众均认为伊朗在冲突中已占优，或者已从中攫取更多利益。
相关新闻：伊朗局势︱美国伊朗巴基斯坦今晚展开首轮谈判 料黎巴嫩停火成重点
右翼超9成3人指伊朗赢
据法新社的报道，这项调查由耶路撒冷希伯来大学（The Hebrew University of Jerusalem）与阿加姆研究所（Agam Institute）于6月17日至20日期间进行，共访问了3,644人。
调查显示，高达92.1% 的受访者认为伊朗是这场冲突的赢家；而这一比例在总理内塔尼亚胡所属的右翼阵营中甚至更高，达93.1%。同时，有82.9%的人认为以色列的长期安全已遭到削弱。
逾6成人反对美伊协议
民调同时显示，以色列民众普遍反对美伊协议，反对率达63.2%，仅有12.1%表示支持。此外，调查结果亦反映出当地民众对领导层的信心危机，有72.5%的受访者表示不相信内塔尼亚胡有关军事行动成果的说法，更有56.4%认为，他在这次军事行动的管理是「失败」或「糟糕」的。
受此影响，支持内塔尼亚胡连任总理的比例，已从3月初的40.5%大幅下滑至6月的29.4%。
近半人挺继续打击真主党
不过，以色列社会对于打击黎巴嫩真主党的军事行动仍有一定支持。有48.2%的受访者表示，即使可能导致以色列与美国华盛顿政府发生冲突，仍支持再次对黎巴嫩真主党发动大规模军事行动，另有21%的人表示反对。
最Hit
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
2026-06-19 17:59 HKT