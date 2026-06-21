伊朗局势︱以民调：逾9成受访者认伊朗胜利 不足3成撑内塔尼亚胡连任

美国、伊朗、巴基斯坦三方代表今日（21日）于瑞士就美伊战争进行双边或三边谈判。不过，日前一项以色列民调反映，自美伊达成协议后，绝大部份以色列民众均认为伊朗在冲突中已占优，或者已从中攫取更多利益。

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右翼超9成3人指伊朗赢

据法新社的报道，这项调查由耶路撒冷希伯来大学（The Hebrew University of Jerusalem）与阿加姆研究所（Agam Institute）于6月17日至20日期间进行，共访问了3,644人。

调查显示，高达92.1% 的受访者认为伊朗是这场冲突的赢家；而这一比例在总理内塔尼亚胡所属的右翼阵营中甚至更高，达93.1%。同时，有82.9%的人认为以色列的长期安全已遭到削弱。

逾6成人反对美伊协议

民调同时显示，以色列民众普遍反对美伊协议，反对率达63.2%，仅有12.1%表示支持。此外，调查结果亦反映出当地民众对领导层的信心危机，有72.5%的受访者表示不相信内塔尼亚胡有关军事行动成果的说法，更有56.4%认为，他在这次军事行动的管理是「失败」或「糟糕」的。

受此影响，支持内塔尼亚胡连任总理的比例，已从3月初的40.5%大幅下滑至6月的29.4%。

近半人挺继续打击真主党

不过，以色列社会对于打击黎巴嫩真主党的军事行动仍有一定支持。有48.2%的受访者表示，即使可能导致以色列与美国华盛顿政府发生冲突，仍支持再次对黎巴嫩真主党发动大规模军事行动，另有21%的人表示反对。

