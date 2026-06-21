M&M's︱85年来大改版推天然色素款 2经典颜色豆将消失

美国糖果厂玛氏公司（Mars）宣布，旗下经典M&M's朱古力豆，8月起推出天然色素版，取代人工色素，在技术及成本影响下，蓝色及咖色朱古力豆要暂时下架。而天然色素版的朱古力豆会首先在Amazon开售。

8月Amazon先开售

据《华尔街日报》及《纽约邮报》等美媒报道，玛氏公司是响应美国卫生部长小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）推动的「让美国再次健康」（Make America Healthy Again，MAHA）运动，将美国国民零食之一的M&M's朱古力豆，推出天然色素版，是M&M's巧克力豆推出85年来最重大的改变之一。

8月开售的健康版，采用甜菜根和姜黄等天然成分为朱古力豆染色。不过，螺旋藻（Spirulina）的显色效果不如理想，或需要使用7倍原料，才能呈现接近人工色素「蓝色1号」（Blue 1）的色泽。在成本与生产困难的影响下，蓝色朱古力豆，以及依赖蓝色色素制作的咖啡色朱古力豆，无法出现在8月推出的天然色素版中。

届时，天然版M&M's，将只保留了红色、橙色、黄色及绿色四种颜色。玛氏食品表示，蓝色及咖啡色朱古力豆，只是暂时缺席，目标是在2028年前，以天然原料完整重现M&M's经典六色彩虹糖衣。